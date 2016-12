FC Viitorul l-a transferat pe Pablo Brandan

Calificată în premieră în cupele europene, urmând să evolueze în preliminariile UEFA Europa League, formația FC Viitorul își construiește lotul pentru viitorul sezon, în care și-a propus să se implice în lupta pentru titlul de campioană. După ce i-a achiziționat pe portarul Victor Rîmniceanu şi mijlocașul Florin Purece, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor, convingându-l pe mijlocașul Pablo Brandan să semneze un contract pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. În vârstă de 33 de ani, argentinianul are o experiență bogată, evoluând în Liga Campionilor cu Unirea Urziceni și în UEFA Europa League cu Steaua București. În Liga 1 a mai jucat la CS U. Craiova și ASA Tg. Mureș, despărțindu-se de ardeleni în această vară. „Aveam o clauză că, dacă terminam pe locurile 1-5, era automat încă un an de zile de contract, dar suntem pe 6 şi automat sunt liber. Mi-au propus să rămân, dar am pierdut foarte mult timp, am pierdut foarte mulţi bani acolo şi să te întorci într-un loc în care ai pierdut... Mai bine plec pe alt drum”, anunțase Brandan încă de la finalul sezonului trecut. În cariera sa, sud-americanul a mai trecut pe la formațiile Club Atletico Huracan (Argentina), Deportivo Alaves (Spania), Burgos CF (Spania), Independiente Buenos Aires (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Instituto Cordoba (Argentina), Liaoning Whowin (China) și Beitar Ierusalim (Israel). În prima ligă din România, argentinianul a adunat 172 de prezențe, trecându-și în cont 12 goluri.

Citeşte şi:

FC Viitorul l-a transferat pe Florin Purece

Gică Hagi se gândește la viitorul sezon

FC Viitorul pregătește noul sezon