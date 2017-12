Afaceristul Adamescu, doborât de streptococ, nu de închisoare

06:10:57 / 25 Ianuarie 2017

Streptococ auriu

Oamenii ajunsi in puscarii trebuie privati doar de libertate! Sa aibe conditii decente,acceptabile de trai pe toata perioada pedepsei. Dar daca acest Adamescu,un fals om de afaceri,a murit din cauza streptococului auriu este posibil sa-l fi luat chiar din spital! In urma cu ceva timp sotia mea a murit dupa ce a fost internata in spitalul nostru pentru o boala si unde a luat acest microb. ASA SCRIE PE CERTIFICATUL DE DECES! A nu se incerca sa se mute cauza decesului lui Adamescu doar pe conditiile inumane din puscarii si nu pot incheia cu o intrebare: Adamescu nu stia ca facand atatea ilegalitati poate ajunge la puscarie odata si odata?