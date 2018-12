Cum a descoperit o scriitoare, la rădăcina unui copac din Tulcea, Picasso-ul furat în 2012

O poveste demnă de un roman de aventuri a luat sfârşit sâmbătă seara, odată cu găsirea, după indicii, a uneia dintre cele mai importante opere ale omenirii, furate în 2012, dintr-un muzeu olandez. „Tete d'Arlequin”, a lui Picasso, pare să fie opera găsită de o scriitoare a unei cărţi ce are ca subiect furtul tablourilor din 2012 la Tulcea, la rădăcina unui copac. Potrivit Mediafax, Mira Feticu, autoarea best-seller-ului „Tascha”, care are ca subiect furtul tablourilor renumite de către doi români, în 2012, este cea care a descoperit opera lui Picasso după ce a primit indiciile „pe o foaie albă, opt rânduri ca o poezie sinucigaşă”.

Scriitoarea Mira Feticu a declarat, duminică, pentru Mediafax, cum a primit indiciile privind locul unde se află ascuns tabloul lui Pablo Picasso, dispărut din 2012, din Muzeul Kunsthal din Rotterdam. „Am primit o scrisoare acum 14 zile pe adresa mea de serviciu din Haga. Scrisoarea era o foaie albă de hârtie pe care erau scrise opt rânduri în româneşte. Suna ca o poezie a cuiva care parcă dorea să se sinucidă. Spunea că nu mai vrea să păzească tabloul lui Picasso şi eu nu am înţeles la început. Părea un fel de scrisoare sinucigaşă. Am uitat-o în geantă, seara am găsit-o şi am citit-o şi atunci mi-a picat fisa. Am înţeles că e unul dintre tablourile furate acum câţiva ani. L-am sunat pe poliţistul din Rotterdam, care s-a ocupat de caz atunci şi el mi-a spus că o să mă sune înapoi, dar nu m-a sunat. Atunci eu m-am simţit datoare să fac ceva. Am vorbit cu colegul meu, care e scriitor ca şi mine. Am venit în Bucureşti, am luat o maşină şi ne-am dus acolo, am urmat indiciile din scrisoare”, a spus Mira Feticu.

Aceasta a povestit că indiciile din scrisoare erau exacte şi după ce a găsit primul copac, a săpat printre zăpadă şi frunze uscate şi a găsit tabloul. „Indicaţiile erau extrem de exacte. Nu a fost deloc complicat. După ce am găsit primul copac de care scria în scrisoare, l-am găsit pe al doilea şi am răscolit zăpada şi stratul de frunze moarte, apoi cu un băţ, nu am avut răbdare să mă duc după hârleţ, am tras plasticul la suprafaţă şi în plastic era înfăşurat tabloul. Dacă e autentic sau fals, asta nu mai e treaba mea”, a povestit Mira Feticu.

Întrebată cum a reacţionat când a avut în mână opera despre care se credea că e pierdută, Mira Feticu a spus că a plâns. „Am plâns, a fost emoţionant. A fost ca şi cum am redat ceva oamenilor, ceva ce s-a pierdut, a fost un moment intens, am descoperit ceva minunat, ce pot da înapoi omenirii. E intens şi e şi obositor. Vă daţi seama, nu e ca şi cum ai sta într-un restaurant la un pahar de vin. De la ora 2 noaptea vorbesc cu cei care fac ancheta, mergem acolo unde am găsit, refacem scenarii”,a mai spus scriitoarea.

Mira Feticu este de părere că a fost aleasă de cel care a trimis pontul tocmai pentru că a scris o carte despre jaful de la muzeu, carte ce a fost tradusă şi în limba română. „Eu am scris o carte despre jaf acum patru ani, cu date despre jaf. Am refăcut povestea, am avut informaţi despre cum a fost. În mai anul acesta am dat un interviu, cartea a fost tradusă în limba română. Cred că persoana care mi-a dat pontul a căpătat încredere în mine. Cred că este cineva care e implicat, cu siguranţă, cineva care are o conştiinţă, care s-a săturat să ţină un secret”, a mai spus Mira Feticu, potrivit sursei citate.

Pe pagina de Facebook, sciitoare de origine română, stabilită în Olanda, a postat imagini din momentul în care a descoperit tabloul îngropat la rădăcina unui copac din judeţul Tulcea. Mai mulţi internauţi i-au scris autoarei, atât în limba română, cât şi în olandeză, şi o felicită pentru descoperirea sa. Alţii vor să se asigure că se va întoarce „în siguranţă” în Olanda şi îi spun să aibă grijă de ea, cazul fiind „ireal”.

Mira Feticu a scris cartea ce a devenit bestseller, „Tascha”, care are drept subiect furtul de tablouri în valoare de 18 milioane de euro, din Muzeul de Artă din Rotterdam, din 2012, care i-a avut drept autori pe doi români. Între tablourile care au pierit atunci se numără şi cel găsit îngropat la rădăcina unui copac din Tulcea.

Ce spune DIICOT

DIICOT a emis, duminică, un comunicat de presă în care explică întreaga dinamică a acţiunii. "DIICOT investighează împrejurările în care un tablou semnat Picasso, valorând aproximativ 800.000 de euro, a fost găsit sâmbătă seara, pe raza judeţului Tulcea. Tabloul, care face parte dintr-un lot de 7 opere sustrase în anul 2012 dintr-un muzeu olandez, se află în custodia autorităţilor române şi urmează să fie expertizat", se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit DIICOT, două persoane, de cetăţenie olandeză, s-au prezentat sâmbătă seara la Ambasada Olandei din Bucureşti, cu un tablou. Acestea au precizat faptul că au găsit tabloul, pe teritoriul României, anunţând despre acest fapt autorităţile olandeze.

Ataşatul de afaceri interne din cadrul Ambasadei Olandei a anunţat autorităţile române, iar o echipă formată din procurori DIICOT şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale - IGPR efectuează cercetări, pentru lămurirea tuturor aspectelor: audierea persoanelor, cercetarea locului în care au afirmat cele două persoane că au găsit tabloul, expertize criminalistice”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Reamintim că „patru români au fost acuzaţi că, în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012, au sustras 7 tablouri semnate, printre alţii, de Pablo Picasso, Henri Matisse şi Claude Monet de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam. Este vorba de Radu Dogaru, Adrian Procop, Eugen Darie şi Alexandru Mihai Bitu. Ajunşi în ţară, hoţii au fost ajutaţi de Olga Dogaru (mama lui Radu Dogaru) şi Petre Condrat. Aceştia au fost inculpaţi de autorităţile române şi condamnaţi definitiv în anul 2014. În timpul audierilor din instanţă, hoţii au declarat că tablourile au fost aduse în România, însă au fost arse într-o sobă. Potrivit datelor din ancheta desfăşurată în acest caz de DIICOT, hoţii români au ajuns cu totul întâmplător la Muzeul Kunsthal din Rotterdam, iar operele de artă au fost transportate în România ascunse în perne. În octombrie 2012, ei s-au hotărât să caute bunuri de valoare mai mare, vizitând mai multe muzee.

Anchetatorii susţineau că, în prima decadă a lunii octombrie 2012, Eugen Darie şi Radu Dogaru s-au deplasat la Muzeul de Istorie a Naturii din Rotterdam situat pe strada Westzeedijk. Aici au constatat că sunt prezentate exponate naturale (păsări, animale) şi că nu sunt obiecte ce pot fi comercializate. Ieşind din acest muzeu, cei doi au văzut că în apropiere se află o sală de expoziţii, cunoscută sub numele de Muzeul Kunsthal. Pe 6 octombrie 2012, Eugen Darie şi Radu Dogaru s-au deplasat la Muzeul Kunsthal pentru a viziona tablourile expuse, dar şi pentru a "studia" topografia locului. La intrare, cei doi au observat panourile publicitare din care rezulta faptul că începând cu data de 6 octombrie 2012 urma să fie deschisă o expoziţie cu mai mult de 150 de tablouri semnate de 50 de pictori. După mai multe vizite de "documentare", au hotărât să dea spargerea în noaptea de 15/16 octombrie 2012, beneficiind şi de o vreme "favorabilă", cu cer înnorat şi ploaie. Radu Dogaru şi Adrian Procop au pătruns în muzeu printr-o uşă de urgenţă, s-au deplasat în Sala 1 unde se aflau tablourile expuse şi prin smulgere au desprins din sistemul de prindere şapte tablouri semnate Picasso, Matisse, Paul Gauguin, Meijer de Haan, Monet şi Lucian Freud, operele de artă fiind transportate în două genţi de rafie, cumpărate anterior de la comercianţi chinezi. Autorităţile olandeze au stabilit că hoţii au stat în interiorul muzeului aproximativ 2 minute şi 48 secunde. Cei doi hoţi au fost aşteptaţi de Eugen Darie cu o maşină, în timp ce Alexandru Biţu "supraveghea" operaţiunea dintr-o cafenea din apropiere. Sacoşele cu tablouri au fost transportate în portbagajul maşinii, hoţii fiind aproape să fie opriţi cu totul întâmplător de o patrulă a poliţiei. Pentru a nu fi prinşi, maşina a fost parcată pe una din străzile centrale din Rotterdam, iar hoţii s-au deplasat pe jos la locuinţa lui Radu Dogaru. Procurorii mai susţineau că maşina a fost recuperată în dimineaţa zilei de 16 octombrie 2012, iar tablourile au fost depozitate într-o debara din apartamentul lui Radu Dogaru. Iniţial, hoţii au vrut să vândă tablourile în Belgia şi au luat legătura cu un cunoscut, Moise George alias "George Hoţu". Astfel, Radu Dogaru şi Eugen Darie s-au deplasat la Bruxelles cu un autoturism, unde s-au întâlnit cu "George Hoţu" şi i-au spus acestuia că au de vânzare tablouri valoroase furate de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam. Maşina i-au lăsat-o acestuia, după care au revenit la Rotterdam. Aflând de la televizor de impactul acţiunii lor, hoţii au decis să aducă tablourile în România. Operele de artă au fost scoase din ramă şi introduse în perne, golite de conţinut. Au revenit în România pe rute separate, cu maşina sau avionul, iar tablourile au fost aduse în ţară cu un autoturism condus de Eugen Darie, care a intrat fără probleme pe la vama Nădlac, în seara zilei de 19 octombrie 2012”, potrivit sursei citate.

