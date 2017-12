Cum împiedicau ”Telegraf” și ”Pro Democrația” desfășurarea alegerilor la Colegiul Medicilor?

Primul tur al alegerilor Colegiului Medicilor din România (CMR) a ajuns la final. Au fost trei zile - 29, 30 noiembrie și 1 decembrie - când medicii și-au exercitat dreptul la vot. Cum numărul votanților a fost foarte mic, va avea loc și turul 2, din nou cu trei zile de vot: 6, 7și 8decembrie. Potrivit Regulamentului electoral, cotidianul nostru a dorit să asiste, ca observator, la derularea alegerilor, mai ales că medici, atât din țară, cât și din Constanța, au anunțat o posibilă fraudare. Așa că am înaintat, conform Regulamentului, o cerere de acreditare, atât prin fax, cât și prin e-mail, mijloace de comunicare oficiale, acceptate de toate instituțiile statului. Am așteptat un răspuns, la fel, oficial, însă nimic. Au trecut chiar și alegerile și nici până în ziua de astăzi nu am primit răspuns. Am aflat, însă, din alte surse că cererea ne-a fost respinsă. Am intrat în posesia documentului, dar nu oferit, așa cum ar fi trebuit, de către Comisia Electorală. Nici cotidianul nostru și nici Asociația ”Pro Democrația” n-au primit voturi favorabile pentru acreditări. Întrebarea noastră este: cu ce ar fi încurcat un ziarist și un membru al unei organizații non-guvernamentale desfășurarea votului? De ce Comisia electorală a dat vot negativ acreditării unor persoane neutre? Menţionăm că, din experienţa noastră de peste 20 de ani de scrutine(alegeri locale -Primărie, Consiliu Judeţean, Consiliu Local; alegeri europarlamentare, prezidenţiale; alegeri în cadrul Universităţii „Ovidius”; Colegiul Medicilor Dentişti; referendumuri), niciodată nu s-a întâmplat ca acreditarea vreunui jurnalist sau a vreunui reprezentant al unei asociaţii non-guvernamentale să fie respinsă. Dimpotrivă, în numele transparenţei, obiectivităţii şi al unei mediatizări cât mai corecte şi complete, la fiecare eveniment de profil ni s-a CERUT să trimitem reprezentanţi, jurnalişti şi fotoreporteri, aşa cum se face peste tot în Uniunea Europeană, şi nu numai.

NU ESTE PRIMA DATĂ De altfel, nu este pentru prima dată când cotidianului nostru i se pune ”pumnul în gură” de către reprezentanți de seamă ai Colegiului Medicilor din Constanța. Mai exact, șefa CMR Constanța, dr. Gabriela Dascăl, a fost singurul președinte de colegiu din România care a cerut vreodată unui ziarist o acreditare pentru a putea obține informații ce urmau a fi prezentate în interes public, fără să lezeze imaginea nimănui. Dimpotrivă. Întreaga poveste o puteți afla accesând link-ul „Ce ascunde Colegiul Medicilor Constanţa?“.

Vă vom ține la curent și în continuare cu desfășurarea alegerilor la Colegiul Medicilor din Constanța, ba chiar vom reveni cu amănunte de mare interes! În galeria foto puteți vedea decizia Comisiei Electorale locale, în care ne este respinsă acreditarea.

