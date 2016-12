Ce ascunde Colegiul Medicilor Constanţa?

Ţara arde şi „baba” se piaptănă sau pune beţe în roate ziariştilor care nu în toate situaţiile prezintă în roz ceea ce înseamnă Sănătatea locală sau naţională. De altfel, ar fi şi imposibil să prezinţi oamenilor poveşti cu „Albă ca Zăpada” într-un sistem în agonie, într-un sistem de sănătate în care oamenii îşi blestemă zilele. Şi cine a intrat în contact cu săracul - la propriu - sistem de sănătate din România o ştie prea bine. Ştie prea bine câţi bani a fost nevoit să dea atunci când a ajuns în spitale pentru a i se asigura tratamentul necesar, ştie prea bine cum a aşteptat minute bune pe un pat de spital o cană cu apă, un calmant, schimbarea unei lenjerii pătate de sânge, şi asta în lipsa personalului medical. Deficitul de specialişti nu mai constituie pentru nimeni o necunoscută, asistenţi medicali şi medici, deopotrivă, luându-şi lumea în cap şi alegând să profeseze pentru alţii, în diferite ţări. De ce? Simplu, oamenii s-au săturat să fie plătiţi cu sume de nimic, munca lor să fie, în unele cazuri, chiar luată în derâdere. De asemenea, medicii s-au săturat să apeleze la fel şi fel de artificii pentru a asigura tratamentul pacienţilor, în lipsa celor necesare din spitale, s-au săturat să ridice din umeri, să le spună bolnavilor că nu au cu ce să-i ajute. Pe de altă parte, însă, poate şi din cauza lipsurilor, din cauza neajunsurilor sau pur şi simplu din cauza unor erori medicale, unele explicabile (medicii chiar nu sunt Dumnezeu!), şi asiguraţii s-au săturat să fie victime ale acestui „criminal” sistem de sănătate. Cu certitudine, fiecare medic/cadru medical are o explicaţie susţinută, în unele erori/greşeli medicale, unele regretabile. Pacienţii sau aparţinătorii lor vor însă, aşa cum este normal, explicaţii. Acestea însă, în funcţie de dificultatea cazurilor, se lasă aşteptate... mult şi bine.

ŞEFUL COLEGIULUI MEDICILOR CONSTANŢA, DR. GABRIELA DASCĂL, ATÂT POATE: „NU EXISTĂ NICĂIERI ÎN LEGE UN TERMEN LIMITĂ DE REZOLVARE A SESIZĂRILOR CĂTRE COLEGIU...”

De trei luni aşteaptă un răspuns de la Colegiul Medicilor din România - filiala Constanţa (CMR) şi Elena Lazăr, de 42 de ani, din Constanţa. Femeia, care pe 1 august 2011 a suferit o colecistectomie la Secţia de Chirurgie a Spitalului Municipal Medgidia, intervenţia fiind făcută de dr. Nicolae Caraiane, îl acuză pe medic că i-a adus multă suferinţă. Mai exact, povesteşte ea, în urma intervenţiei a avut loc o „necrozare a lobului drept al ficatului, după care au urmat alte trei intervenţii chirurgicale”. Una, pe 8 august 2011, la Spitalul de Urgenţă Constanţa, alta pe 19 septembrie 2011, la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi cea de-a treia, tot la Spitalul Floreasca, pe 17 octombrie 2011. Femeia se plânge că a fost nevoită să stea peste 90 de zile prin spitale, urmările fiind extrem de grave pentru ea. „În primul rând nu o să mai pot munci toată viaţa. Refacerea mea va fi foarte grea, mai mult decât atât, incapacitatea mea generează, în lanţ, o serie de probleme. Nu îmi voi putea achiziţiona un apartament cu împrumut de la banca la care eram eligibilă înainte de operaţie. De asemenea, scăderea drastică a veniturilor lunare, fapt care îi afectează şi pe cei doi copii ai mei care sunt studenţi, dar şi scăderea semnificativă a posibilităţilor de a-mi găsi un loc de muncă şi multe alte prejudicii”, este povestea femeii. Ea a învăţat că, în calitate de asigurat, dar nu numai, are un drept: acela de a reclama, de a-şi expune problema unor organe abilitate, în speţă CMR Constanţa, dar şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa. În 14 noiembrie 2011, ea a depus sesizarea cu nr. 4.657 la CMR Constanţa, care, prin decizia cu nr. 56/15 noiembrie 2011, decide punerea în discuţie a răspunderii medicului reclamat. „Deşi au trecut mai bine de trei luni nu am primit niciun răspuns de la Colegiul Medicilor din Constanţa. Atât la sediul Colegiului din Constanţa, cât şi telefonic, nu am aflat decât că eu nu am ce face. Doar să aştept rezultatul scris acasă, dar nu se ştie când va veni acesta pentru că mi s-a spus că nu există nicăieri în lege un termen limită de rezolvare a sesizărilor către Colegiu..”, a spus femeia. Nu spune nimeni că CMR Constanţa nu-şi face treaba, nu analizează atent dosarele, reclamaţiile oamenilor. Am încercat, însă, să venim şi noi în sprijinul femeii care se află de trei luni în aşteptarea unui răspuns. Aşa cum era firesc, l-am contactat pe preşedintele CMR Constanţa, dr. Gabriela Dascăl. Ce răspuns primim? Unul stupefiant: „Nu presa rezolvă cazurile de malpraxis, şi să nu mai suni (este vorba despre ziaristul „Telegraf” - n.r.) că nu mai ai niciun drept. Da? Nu mai eşti acreditată. Da?”, este declaraţia şefului unei organizaţii profesionale din România. Convorbirea nu s-a terminat. Am încercat să aflăm pe ce criterii au fost aleşi ziariştii care vor colabora cu o instituţie cu pretenţie din România, însă dr. Dascăl a continuat să explice aşa cum deja ne obişnuise: „Nu contează! Aşa s-a votat. Tu nu mai ai voie să suni! Ai înţeles, da?”. Aşa răspuns, aşa preşedinte...

CMR CONSTANŢA NU ESTE MOŞIA NIMĂNUI Poate că, într-adevăr, presa nu poate să rezolve cazurile de malpraxis, dar o poate înştiinţa pe dr. Dascăl că CMR Constanţa nu este moşia ei. CMR este o organizaţie respectată, o organizaţie cu tradiţie, de la care oamenii au pretenţii, de la care oamenii aşteaptă răspunsuri măcar de bun simţ, chiar şi prin intermediul mass-media, pentru că în ultima perioadă aşa s-a ajuns, ca presa să fie intermediar între unele instituţii, organizaţii profesionale, şi muritorii de rând. Femeia care a avut acest ghinion al vieţii aştepta, în primul rând, respect din partea CMR Constanţa, nimic altceva. Poate reclamaţia sa este întemeiată, poate că nu este, dar asta nu înseamnă că reclamantul trebuie sfidat, trebuie să i se răspundă în „doi peri”. Poate că, d-nă dr., femeia nu are pregătirea dvs., dar vrea în primul rând respect. „Ce răspuns este ăsta? De ce ne tratează aşa? Am vrut doar să aflu ce se mai întâmplă cu dosarul meu? De ce trebuie să mi se vorbească aşa?”, întreabă femeia. Dr. Dascăl, da, presa nu rezolvă cazurile de malpraxis, dar omiteţi un lucru extrem de important: presa poate interveni şi urgenta unele probleme stringente. Să vă aducem aminte de situaţia disperată a bolnavilor de cancer din România? Cine a sesizat problemele bieţilor pacienţi români care sunt condamnaţi la chinuri groaznice în lipsa morfinei? Vă spunem noi: mass-media. Da, aşa au fost făcute cunoscute şi urgentate unele probleme disperate ale bolnavilor. Nu spune nimeni că nu vă faceţi treaba, dar cu certitudine atitudinea pe care o aveţi faţă de unii ziarişti, clar incomozi pentru dvs. (oare de ce?), arată că aveţi ceva de ascuns, că transparenţa, mult discutata transparenţă, constituie pentru dvs. ceva total necunoscut. Despre legea 544, privind liberul acces la informaţii de interes public, nici nu se mai pune problema. Aveţi dreptul să respingeţi, să nu aprobaţi o acreditare, este adevărat, însă pentru asta aveţi nevoie de DOVEZI, de certitudini că acel ziarist a îngreunat DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COLEGIULUI PE CARE ÎL CONDUCEŢI. Aşa zice legea, nu noi, ziariştii! Legea 544, art. 18 (alin. 3), mai exact. Ştim şi că poate fi acreditat un alt jurnalist, însă dvs. chiar trebuie să oferiţi ziarului, în scris, la schimb, aşa cum scrie legea, explicaţii despre cum jurnalistul căruia i-aţi pus „pumnul” în gură a împiedicat desfăşurarea activităţii CMR Constanţa. Nu că trebuie, sunteţi obligată, pentru că unde-i lege nu-i tocmeală!

ŞEFUL CMR, PROF. UNIV. DR. VASILE ASTĂRĂSTOAE, NU AGREEAZĂ ASEMENEA DECIZII! Chiar preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a rămas surprins de faptul că dvs. deschideţi gura doar dacă discutaţi cu un ziarist pe care îl agreaţi. „Nu am avut niciodată asemenea probleme. Niciunui ziarist nu i s-a respins acreditarea de presă. Noi nu vrem un boicot cu presa, dimpotrivă. Vorbim liber cu toţi ziariştii, indiferent de întrebări. Colegiul Medicilor din România nu îngrădeşte dreptul niciunui ziarist la informaţie. Noi nu am impus ca filialele să ceară acreditări ziariştilor. Doar pe perioada alegerilor am cerut acreditări, şi asta nu pentru a limita accesul la informare, ci pentru a nu se forma îmbulzeală”, este declaraţia celui care reprezintă, cu mare respect, medicii din România. Oficialul a recunoscut că a fost implicat în scandaluri, că nu toţi ziariştii au comentat în favoarea sa, însă, potrivit profesorului, „niciodată nu a refuzat să răspundă întrebărilor vreunui ziarist din România”. Fapt pe care ni l-a demonstrat şi nouă de nenumărate ori. Preşedintele CMR din România a răspuns întotdeauna tuturor întrebărilor noastre, fără să ne întrebe dacă avem acreditare. Şi nu este singurul for important din România care vorbeşte deschis cu ziariştii (răi sau buni), fără să îi fie frică. Niciodată, de exemplu, şeful SMURD, totodată subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, nu a închis telefonul vreunui ziarist, dimpotrivă, oficialul a răspuns zi şi noapte tuturor întrebărilor ziariştilor. Fără frică de ziariştii „Telegraf”, dar nu numai, s-a dovedit şi fostul ministru al Sănătăţii, dr. Eugen Nicolăescu. De fiecare dată a răspuns fiecărei întrebări, încercând astfel să ofere informaţii oamenilor, care aveau o mulţime de nedumeriri despre sistem. Niciodată nu a sfidat presa şi nu a dat explicaţii precum şeful unui colegiu local al medicilor. Cât despre cereri de acreditări, nici pomeneală! „CMR nu cere acreditări ziariştilor. Nu avem nevoie de aşa ceva. Vom analiza situaţia de la Constanţa. Vrem să vedem ce se întâmplă, de fapt”, a promis şeful medicilor din România. Precizăm că acreditări solicită instituţii precum: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, cu toate structurile sale, Instanţele, Parchetele, ISU Dobrogea, cu menţiunea că acreditările sunt în număr mare pe fiecare publicaţie în parte, chiar şi câte cinci-şase jurnalişti, nu doi cât a impus CMR Constanţa. Dr. Dascăl, niciodată, niciuna din aceste instituţii nu a refuzat vreodată acreditarea jurnaliştilor care au criticat dur, chiar foarte dur, activitatea derulată de acestea. Acele instituţii au încercat doar să vină cu contraargumente, fără frica pe care dvs. o demonstraţi, sau poate chiar aveţi ceva de ascuns!? Nu dvs. alegeţi ziariştii care să exprime public, oamenilor, şi chiar şi medicilor din banii (cotizaţiile) cărora vă luaţi indemnizaţia de conducere!

