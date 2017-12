CVM Tomis se pregătește pentru o săptămână cu două deplasări

CVM Tomis Constanța a urcat pe locul 6 în Divizia A1 la volei masculin, după victoria din etapa a 8-a, 3:0 (26:24, 28:26, 25:18) cu VCM LPS Piatra Neamț. Meciul s-a jucat duminică seară, în Sala Sporturilor din Constanța, și nu a fost nici pe departe o simplă formalitate pentru gazde, chiar dacă a opus deținătoarea titlului de campioană și ultima clasată din Divizia A1. Nemțenii, care nu acumulaseră decât un singur punct în șapte etape, au jucat cu multă ambiție la Constanța și au reușit să ducă în prelungiri primele două seturi! În cele din urmă, valoarea formației constănțene și-a spus cuvântul și cele trei puncte au intrat în contul Tomisului, care a depășit în clasament nou-promovata Tricolorul LMV Ploiești.

„Nu a fost cea mai bună evoluție a noastră, dar trebuie să ținem cont și că s-au adunat deplasările. Asta însă nu trebuie să fie o scuză pentru campioana României, o echipă care evoluează în Liga Campionilor și reprezintă țara. Avem obligația de a face față în toate competițiile în care evoluăm”, a afirmat căpitanul Tomisului, Sergiu Stancu. „Cei din Piatra Neamț au încercat să ne pună probleme atât cât au putut, dar în momentele importante am pus presiune și ne-am concentrat ca să nu-i lăsăm să intre în joc. Mă bucur că nu mai există probleme cu accidentările, am început să ne antrenăm și noi în efectiv complet, iar asta e foarte bine”, a spus centrul Andrei Laza. „Trebuie să uităm repede această înfrângere, chiar dacă ne-a bătut campioana, chiar dacă am fost aproape să câștigăm două seturi. Trebuie să ne concentrăm la meciul de miercuri cu Universitatea Cluj și să obținem prima victorie. Nervozitatea jucătorilor a apărut pentru că ne presează situația dezastruoasă în care am ajuns. Acuma vrem, ne dorim să câștigăm, dar nu mai putem, după ce la începutul campionatului am mers puțin pe călcâie, ne-am zis că avem echipă bună, dar nu prea ne iese jocul. Acum, când ne iese jocul, nu adunăm puncte, dar asta și pentru că întâlnim adversari mai puternici”, a declarat Marian Constantin, antrenor principal la VCM LPS Piatra Neamț.

SĂPTĂMÂNA ACEASTA, TOMIS VA JUCA LA GALAȚI ȘI CARANSEBEȘ

Așa cum ne-am obișnuit, nu există săptămână fără două meciuri oficiale pentru campioana României! Săptămâna aceasta, Divizia A1 la volei masculin programează două etape, iar Tomis va avea de susținut două partide în deplasare. Miercuri, de la ora 17.00, campionii vor întâlni pe Arcada Galați, iar sâmbătă, de la ora 18.00, constănțenii vor juca pe terenul echipei AS Volei Club Caransebeș.

Citește și:

Succes după mari emoții pentru CVM Tomis

CVM Tomis a pierdut din nou în prelungirile setului decisiv!