Daniel Asaftei a cucerit trei medalii la CM FILA

15:15:32 / 21 Mai 2014

XXX

E greu cu cititul karatisto ?!?!?! Nu are nicio treaba FR Kempo cu FR Lupte. FILA are doua departamente, unul in care se afla luptele (Greco-romane, libere, etc) si altul unde se afla disciplinele mixte de lupta cu lovituri (MMA....) . FR lupte reprezinta FILA pt primul iar FR Kempo reprezinta FILA pt al doilea segment cel cu MMA-ul, asa ca nu intra nimeni peste nimeni. Crezi oare ca nu au fost discutate si agreate toate astea intre Amatto si Pircalabu?!?!? Ai vazut tu vreun scandal intre ei??!!?!