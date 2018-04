Declarație politică despre alegerile pentru președinția FRF

În ședința Senatului din 24 aprilie, Ștefan Mihu, senator PSD Constanța, a prezentat o declarație politică despre alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, desfășurate la 18 aprilie. Acesta a atras atenția asupra circumstanțelor și mijloacelor prin care au avut loc alegerile: „Recent, au apărut în mass-media, o serie de informații îngrijorătoare și dezvăluiri șocante referitoare la maniera cu totul inacceptabilă în care s-au desfășurat recentele alegeri pentru președintia Federației Române de Fotbal (FRF). După cum este cunoscut acestea s-au încheiat cu re-alegerea, în circumstanțe cel puțin neobișnuite, a fostului președinte Răzvan Burleanu - cu utilizarea unor mijloace aflate cel puțin la limita legalității și cu sabotarea / subminarea pe față a șanselor posibilor contracandidați! Este suficient de menționat, printre multe altele, faptul că așa-zisele alegeri secrete, organizate de același R. Burleanu, s-au desfășurat la vedere, fără cabine de vot aferente!”, a spus senatorul Mihu, care a subliniat rezultatele slabe înregistrate în mandatul lui Burleanu la conducerea FRF și condamnă lipsa de interes a federației de a revitaliza fotbalul românesc: „Este important de precizat aici că, în cei patru ani de mandat, R. Burleanu nu a demonstrat nimic, de la recursul la serviciile unui antrenor străin expirat la locul cu totul nedemn ocupat de fotbalul românesc în clasamentele FIFA din ultimii ani! În plus, la încheierea alegerilor, același R. Burleanu avea tupeul și nerușinarea să declare, preluând un clișeu expirat, că și-a ciuruit adversarii, nejenându-se deloc ca printre aceștia figurau Gheorghe Hagi și Mircea Lucescu, adevărate glorii ale fotbalului românesc! Vorbim despre un personaj bizar, l-am numit pe R. Burleanu, cocoțat, nu se știe cum și de către cine în fruntea destinelor fotbalului românesc (chestiunea ar putea fi, mă gândesc, un alt motiv serios de investigație), care nu are nimic comun cu mișcarea sportivă din țara noastră, în general și cu fotbalul, în mod special și care, culmea, are acum pretenția de a deține un nou mandat la conducerea FRF, după cel cu totul lamentabil, abia încheiat! De altfel, “rezultatele” dezastruoase înregistrate pe perioada mandatului Burleanu la conducerea FRF sunt cele mai slabe, fără niciun dubiu, din întreaga istorie a fotbalului românesc! Efectele unei asemenea “realegeri”, cu totul discutabile, după cum relatează presa sportivă și nu numai, vor avea foarte probabil, în condițiile incompetenței crase a acestui personaj si ale absenței în continuare, din păcate, de rezultate competiționale semnificative pentru fotbalul nostru, reverberații dintre cele mai nefaste pentru fotbalul autohton.Vom avea un interes tot mai scăzut și reducerea dramatică a numărului de spectatori plătitori la meciurile din ligile naționale de fotbal, cu consecințe legate de dispariția unor echipe cu tradiție din fotbalul românesc, dat fiind indiferența fățișă manifestată de FRF în raport cu acest fenomen. Acest interes tot mai scazut e dat și de dezinteresul cvasitotal al FRF privind crearea unor centre de selecție / pregătire pentru copiii și tinerii interesați să practice fotbalul, schimbul de mâine și viitorul, dacă vreți, ale acestui frumos si foarte popular sport!”

În încheierea declarației sale, senatorul constănțean face un apel către comisiile specializate din Parlament, dar și către Ministerul Tineretului și Sportului, de a iniția o verificare a activității FRF și a modului în care s-au desfășurat alegerile recente: „Solicit Comisiilor specializate ale Parlamentului României să se autosesizeze și să inițieze, cât mai curând posibil, o amplă investigație referitoare la modul în care s-au desfășurat alegerile recente la FRF, precum și a modului de funcționare a acestei Federații. Așteptăm, în același timp, ca și Ministerul Tineretului și Sportului să-și intre în rol și să demonstreze că există, nu doar pe hârtie! Nu în ultimul rând, consider că se impune examinarea și re-evaluarea, dacă va fi cazul, a actualului cadru legislativ în care își desfășoară activitatea FRF, inclusiv din perspectiva unor eventuale propuneri legislative pentru îmbunătățirea și eficientizarea relevantă a activitații acestei Federații, de care depind performanțele într-unul dintre cele mai îndrăgite și populare discipline sportive din țara noastră!”

