Dunărea Ostrov a fost exclusă din Liga a IV-a la fotbal!

08:17:04 / 18 Iunie 2016

Programare discutabila

In fazele judetene ale Cupei,pe langa faptul ca inscrierea nu este obligatorie decat pentru echipele din Liga 4,s-a aplicat mereu practica imperecherii dupa criterii geografice si gazda sa fie echipa mai slab clasata. In acest caz,nu stiu de ce,nu s-a mai respectat aceasta regula,banuiesc nescrisa dar unanim acceptata si echipa din Ostov a fost programata la Mihai Viteazu. Personal cred ca cei din Ostrov ar fi ajuns mai usor la Ploiesti(!!!) decat la M.Viteazu iar retrogradarea echipei,chiar daca are un temei legal,este exagerata. Pozitia de forta si intimidare a AJF nu este o dovada de autoritate ci mai degraba una de slabiciune in a recunoaste ca a gresit. Le recomand celor de la Ostrov sa conteste aceasta decizie si nu va fi nici o rusine pentru AJF Constanta(sau pentru respectiva comisie care a decis) sa revina si sa anuleze retrogradarea celor din Ostrov. Le mai recomand celor din Ostrov ca pe viitor sa respecte deciziile AJF chiar daca nu le convin si sa nu recurga la astfel de gesturi