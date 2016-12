Dunărea Ostrov s-a retras din Cupa României, faza pe județ

Marți, de la ora 17.30, la Mihai Viteazu era programat meciul dintre echipa locală Victoria și Dunărea Ostrov, contând pentru semifinalele Cupei României la fotbal, ediția 2016-2017, faza pe județul Constanța. Nemulțumit de împerecherea în semifinale a celor patru formații rămase în competiție, președintele Dunării Ostrov, Gigi Ilinca, a anunțat că nu se prezintă la meciul din semifinală. „Ne asumăm această neprezentare și vom accepta orice sancțiune din partea AJF. Nu înțeleg după ce criterii se fac împerecherile, nimeni nu ne-a spus vreodată. Dacă este criteriu geografic, de ce nu jucăm noi cu Carvănul? Dacă nu este geografic, de ce noi am jucat în optimi cu Gloria Băneasa? Nu este adevărat că ar exista scandaluri între echipele din Ostrov, Băneasa și Carvăn. Singurele incidente în care a fost implicată Dunărea Ostrov au fost cele de acum doi ani din finala Cupei României, de la meciul jucat la Constanța cu Victoria Mihai Viteazu. Iar acum, în semifinală, noi am fost trimiși tocmai acolo! Iar dacă aș fi cerut să jucăm pe lângă Constanța, cum de am jucat cu Băneasa în optimi?”, a afirmat Gigi Ilinca.

În tururile anterioare, Dunărea Ostrov a eliminat echipele Gloria Băneasa și CS Mihail Kogălniceanu. Ilinca a explicat și de ce nu vrea să mai joace restanța cu CSO Ovidiu, din etapa a 29-a a Ligii a IV-a. „M-a sunat domnul Guteanu și mi-a spus să jucăm sâmbătă (n.r. - 11 iunie). I-am răspuns că nu vrem să jucăm, în condițiile în care nu ne explică modul cum face împerecherile în Cupa României. Iar dacă era musai să jucăm restanța, de ce nu s-a respectat regulamentul, ca toate restanțele să fie reprogramate înainte de ultima etapă a campionatului?”, a spus președintele Dunării Ostrov.

Stere Guteanu, secretar general al Asociației Județene de Fotbal Constanța și președinte al Comisiei de Competiții din cadrul AJF, a explicat situația pentru cititorii ziarului Telegraf. „Nu există un regulament după care facem împerecherile în Cupa României, însă, la cererea echipelor, am utilizat criteriul geografic, pentru ca deplasările să nu coste prea mult, și criteriul valoric, adică formațiile din eșaloanele inferioare sau cele clasate mai jos în ediția trecută a Ligii a IV-a să joace pe teren propriu. De asemenea, pentru a evita incidente neplăcute, nu am programat între ele formațiile din Mihai Viteazu și Fîntînele sau cele din Ostrov și Carvăn. La începutul competiției, chiar Gigi Ilinca m-a rugat să programez Dunărea Ostrov, pe cât posibil, mai aproape de Constanța, că are mulți jucători care stau în Constanța”, a declarat Stere Guteanu. Din Comisia de Competiții mai fac parte Dănuț Drăgulin, Traian Petricu și Costel Costin.

Cealaltă semifinală din Cupa României, AS Carvăn - CS Eforie, este programată miercuri, de la ora 17.30. Învingătoarea acestui meci va juca în finală cu Victoria Mihai Viteazu. Asociația Județeană de Fotbal preconizează ca finala să se dispute pe 21 iunie, cel mai probabil pe teren neutru.

