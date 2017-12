FC Viitorul vrea să ajungă în semifinalele Cupei Ligii

Revelația primei părți a sezonului în fotbalul românesc, FC Viitorul, încearcă să mai dea o lovitură și să se califice în „careul de ași” al Cupei Ligii-Adeplast. Formația pregătită de Gică Hagi are însă o misiune grea în sferturile de finală ale competiției, întâlnind joi, de la ora 18.15, pe arena centrală din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe liderul clasamentului Ligii 1, Astra Giurgiu. „Este un meci de cupă, pe teren propriu, și gândul nostru este să trecem în faza următoare a competiției. Vom avea în față o echipă cu un lot foarte bun, pe care trebuie să o respectăm, dar până la un punct. Vrem să facem un meci bun, să avem spiritul nostru și să câștigăm. Avem capacitatea să ne depășim adversarul, să jucăm bine și sunt convins că va fi un duel interesant. Va câștiga cel care va face mai bine și mai iute tranziția mingii în teren. Va fi un test important pentru noi și sunt sigur că poate să iasă un meci frumos, cu multe goluri. Chiar dacă timpul este urât, trebuie să joci pe orice vreme și să te adaptezi la starea terenului”, a spus Hagi.

Managerul tehnic al constănțenilor ar putea să folosească din nou o formulă de echipă alcătuită din jucătorii utilizați mai puțin în acest sezon, mai ales că formația de pe litoral are un program extrem de aglomerat în perioada următoare: „Avem multe meciuri și trebuie să ținem cont de program, dar lotul este numeros. Cernat și Țîru și-au revenit după accidentări, chiar dacă nu sunt încă sută la sută, Nicoliță și-a reluat antrenamentele după o săptămână de pauză, iar Tănase este și el apt”.

Constănțenii speră să încheie conturile după primele 90 de minute, dar nu se tem nici de loviturile de departajare. „Nu am repetat de la punctul cu var, pentru că jucătorii oricum fac asta la antrenamente. Până la urmă, este vorba de inspirația fiecăruia și de puterea de a se concentra”, a explicat Hagi.

DE MIERCURI, SE VÂND BILETE

Începând de miercuri se pun în vânzare biletele pentru meciul cu Astra, la preţurile de 20 lei (Tribuna 0), 15 lei (Tribuna I), 10 lei (Tribuna a II-a) şi 5 lei (Peluza I). Acestea se pot achiziționa între orele 10.00 - 16.00, de pe bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG), din Constanţa, de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 19A, zona Cireşica), din Constanţa, de la restaurantul Savorys, din Ovidiu, și de la Magazinul oficial din incinta Academiei Hagi, de la Ovidiu, iar în ziua partidei, între orele 16.00 - 19.30, și de la casele de bilete din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Clubul constănțean va asigura suporterilor autocare tip cursă specială (tur - retur), cu itinerarul Palatul Copiilor din Constanţa - Stadion Central „Academia Hagi” de la Ovidiu. Autocarele vor pleca joi, din 15 în 15 minute, începând cu ora 16.15, ultimul transport fiind la ora 17.30, iar returul se va face imediat după încheierea partidei.

Programul meciurilor din sferturile Cupei Ligii, care vor fi transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus și Look TV - miercuri, ora 18.15: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș, ora 21.00: Dinamo București - CFR Cluj; joi, ora 18.15: FC Viitorul - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - ACS Poli Timișoara.

Citește și:

FC Viitorul pregătește duelul cu Astra

FC Viitorul a învins FC Steaua, într-o partidă amicală

FC Viitorul va juca un amical cu Steaua