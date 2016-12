FC Viitorul a învins FC Steaua, într-o partidă amicală

FC Viitorul a profitat de întreruperea campionatului datorată meciurilor echipei naționale de fotbal a României și a disputat, sâmbătă, un meci amical cu FC Steaua București, pe stadionul „Forex” din Brașov, impunându-se cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost reușit de Aurelian Chițu, în min. 41, atacantul constănțean șutând puternic din întoarcere, de la 12 metri, după ce l-a păcălit pe Guilherme. Întâlnirea a avut și un moment tensionat, în repriza secundă, când mijlocașul bucureștean L. Filip l-a împins pe unul dintre jucătorii de la FC Viitorul, iar Ianis Hagi a sărit în apărarea colegului său. În câteva secunde s-a format un meleu, fotbaliștii celor două echipe îmbrâncindu-se, iar spiritele s-au potolit abia după ce antrenorul Stelei, Mirel Rădoi, a intrat pe teren.

„A fost un antrenament bun. Orice meci reprezintă o experiență importantă pentru noi, iar când ai și un adversar puternic, cu atât mai bine”, a spus managerul tehnic Gheorghe Hagi, care a comentat și faza incidentului din repriza secundă: „Fotbalul nu e volei. Te întîlnești, te atingi, iar lucrurile se termină la finalul meciului. Nu există o regulă să nu te atingi. Ianis nu are nimic, pentru că nu a fost nimic la acea fază”.

„A fost un meci foarte bun, am dominat și ne-am creat mai multe ocazii. Păcat că nu am reușit să marcăm, iar diferența să fie mai mare. Victoriile ne dau moral bun și mă bucur că nu am primit gol”, a declarat mijlocașul Adnan Aganovic. „Am jucat bine și le-am creat multe probleme. Victoriile aduc încredere și abordezi altfel meciurile următoare”, a adăugat atacantul Florin Tănase.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Albuț - Benzar, Boli (80 Ghiță), Mitrea (80 Kilyen), Cr. Ganea (46 Ciupe) - Aganovic (76 Iacob), I. Filip (80 Șandru), Vl. Achim (63 Casap) - A. Chițu, I. Hagi (76 Grecu), Fl. Tănase (63 Ciobanu); FC Steaua (antrenor Mirel Rădoi): Niță - Râpă (80 Mogoș-Martean), Varela (80 Aldea), Toșca, Guilherme (57 Târnovan) - Muniru (46 Breeveld), L. Filip (80 R. Mihai) - M. Mihai (46 Mihalcea), N. Stanciu (57 Simion), Tahar - Onțel (57 Bakalli).

