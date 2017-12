FCSB, misiune îndeplinită la Lucerna

06:36:31 / 29 Septembrie 2017

Schimbare inspirata

La pauza(ca de fapt in toate pauzele din acest sezon) Dica(???) a facut o schimbare,scrie presa sportiva de azi, inspirata intrand tanarul gratulat cu numele Superman. Ca ziaristii sportive,din diverse motive,parca sunt din curtea FCSB nu este o noutate. De fapt antrenorul(oare?) Dica a facut o mare greseala:cel mai talentat jucator al echipei si poate cel mai util in prezent a fost o repriza...rezerva. In rest o victorie,meritata sau nu,care va conta in economia grupei,Lugano nefiind o echipa chiar atat de slaba in comparatie cu FCSB. Sansa proverbiala si in serie continuata a echipei bucurestene s-a vazut si aseara cand au inscris doua goluri din doua realizari personale iar elvetienii au ratat incredibil 3-4 ocazii