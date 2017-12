GREVA GENERALĂ din Sănătatea constănțeană, în imagini!

14:28:24 / 31 Octombrie 2016

greva nesimtitilor...

de ce nu fac greva impotriva spagii, incompetentei, nesimtirii ??? cat sa le crstem noi, cei care muncim cu adevarat in mediul privat, hotilor de la stat care nu prodic nimic, doar fura si iti rad in nas, asteptand sa le bagi in buzunar? Pana cand ???