Dezinteresul guvernanților aruncă Sănătatea în HAOS: GREVĂ GENERALĂ!

12:08:37 / 31 Octombrie 2016

Nedumerire

Nu prea inteleg ce vor. Ca salariile sunt mici, sunt de acord, dar stiu ca au salarii mai bune de cat alte categorii socio-profesionale. Si mai stiu ca le-au fost marite substantial sub actuala guvernare. Mai stiu ca, cu nerusinare, un sef de sindicat grevist, vroia sa ne convinga cum pacientul este pe primul plan si ca desi ies in strada 70.000, pacientii vor avea de toate. CUm ne spunea Banicioiu, dupa tragedia de la Colectiv. Sa va spun eu cum e cu pacientul; ajungi la urgenta, stai in chinuri si in mizerie intre 10 si 20 de ore pana ce te vede un medic; te poarta pe holuri spre investigatii si te tin cu orele in curent; te interneaza si ajungi pe o sectie unde, daca dai banu, esti repartizat la un salon, iar daca nu, astepti pana iti vine randul. In aceasta noapte am fost la urgenta cu un nepotel de 2 ani care voma tot timpul si plangea ca il doare capul. Credeti ca s-a uitat cineva la el? Da, s-a uitat dupa ce am deschis portmoneul si i-am varat in buzunar darul. Dupa aceea, cel care luase spaga de la mine, s-a dus la greva, ca era nemultumit. majoritatea mergeti la cabinetele particulare ale medicilor, ca asa se poarta: te internezi si la iesirea din spital devi clientul medicului care te-a tratat. Cati din medicii cu cabinete particulare, cu sau fara contracte cu Casa de Sanatate va dau chitante? Si atunci, nu cumva tovarasii, sefi de sindicat au ordine sa scoata sindicalistii in strada? Cum de nu au iesit in strada in timpul lui Banicioiu?