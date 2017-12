HC Farul a câştigat prima ediţie a Cupei Oraşului Constanţa

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit sâmbătă ultimele meciuri de la prima ediţie a Cupei Oraşului Constanţa la handbal masculin, turneu de verificare înaintea startului Diviziei A. Mare favorită la câştigarea trofeului, HC Farul Constanţa a confirmat aşteptările, clasându-se pe primul loc, după ce a obţinut victorii pe linie. Învingătoare joi în disputa cu Danubius Galaţi, scor 35-25, şi vineri cu HC Farul I, scor 44-26, echipa pregătită de Eden Hairi a oferit un nou spectacol, impunându-se fără probleme în duelul cu Ştiinţa Bacău, una dintre contracandidatele la promovarea în Liga Naţională. Constănţenii şi-au asigurat victoria încă de la pauză, intrând la cabine cu un avantaj clar, 21-13, după o primă repriză excelentă. La reluare, gazdele s-au mai relaxat, au fost introduşi şi jucătorii mai tineri şi diferenţa nu a mai crescut semnificativ, gruparea de pe litoral câştigând cu 38-29. În celălalt meci al zilei, juniorii I de la HC Farul I, pregătiţi de Enis Murtaza, nu au reuşit să facă o surpriză în confruntarea cu Danubius Galaţi, fiind învinşi clar, scor 39-24. În urma acestor rezultate, clasamentul final al turneului a fost următorul: 1. HC Farul; 2. Danubius Galaţi; 3. Ştiinţa Bacău; 4. HC Farul I. Organizatorii au acordat şi câteva premii speciale, pentru cel mai tânăr jucător, Gabriel Chilianu (HC Farul), cel mai bun portar, Bogdan Fuică (HC Farul) şi golgeterul competiţiei, Alexandru Juverdianu (Ştiinţa Bacău).

“Cu Ştiinţa Bacău a fost un joc diferit de celelalte, am simţit o altă motivaţie şi se pare că fiecare jucător din lot a înţeles care este aportul pe care trebuie să-l aducă. Păcat că ne-au lipsit Lupşe, Militaru, Al. Pană, toţi accidentaţi, şi Luca, răcit, dar sper să-şi revină până la turneul de săptămâna viitoare, de la Bacău. Chiar dacă a părut că am obţinut o victorie facilă cu Ştiinţa, în campionat nu va fi la fel, pentru că ştiu adevăratul potenţial al băcăuanilor. Până la acest turneu, câştigaseră toate meciurile amicale, chiar şi împotriva celor de la Iaşi, care şi-au exprimat intenţia de a se lupta la promovare. Mai sunt Danubius Galaţi, care va avea un cuvânt greu de spus, şi HC Buzău, o echipă experimentată. Va fi o luptă aprigă, dar promovarea se joacă”, a spus antrenorul Eden Hairi. “Mă simt foarte bine la Constanţa, mai ales după ce am câştigat şi primul trofeu. Putem mult mai mult decât am arătat la acest turneu şi până la începutul campionatului vom arăta şi mai bine. Principalul motiv pentru care am venit la Constanţa este că s-a făcut un proiect pentru promovare şi sperăm să ne îndeplinim obiectivul”, a adăugat portarul Bogdan Fuică.

