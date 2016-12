HC Farul organizează prima ediție a Cupei Orașului Constanța

Candidată la promovarea în Liga Națională la handbal masculin, HC Farul Constanța organizează în perioada 25-27 august, în Sala Sporturilor din municipiu, prima ediție a Cupei Orașului Constanța, un turneu amical la care mai participă două dintre cele mai puternice echipe din Seria A a Diviziei A, Știința Bacău și CSU Danubius Galați. Inițial, la startul întrecerii urma să fie prezentă și CSU Ploiești, proaspăt retrogradată din Liga Națională, dar prahovenii au anunțat că nu mai pot ajunge din cauza problemelor financiare. În aceste condiții, organizatorii au decis ca lista participantelor să fie completată de HC Farul 1, o echipă formată din juniorii grupării de pe litoral și pregătită de Enis Murtaza. Turneul se va deschide joi, de la ora 17.00, cu partida dintre HC Farul 1 și Știința Bacău, urmată de duelul dintre HC Farul și Danubius Galați. Vineri, tot de la ora 17.00, se vor întâlni Știința Bacău și Danubius Galați, iar două ore mai târziu va avea loc disputa dintre cele două formații constănțene, HC Farul și HC Farul 1. Ziua de sâmbătă va începe cu jocul dintre HC Farul 1 și Danubius Galați, programat la ora 10.30, urmând ca două ore mai târziu, de la 12.30, să se joace meciul-vedetă al turneului, între HC Farul Constanța și Știința Bacău, care va fi transmis în direct la Neptun TV. Intrarea spectatorilor este gratuită la toate meciurile. „Intrăm pe linia dreaptă a pregătirilor pentru noul sezon al Diviziei A. La turneul de la Suceava, unde am jucat împotriva unor echipe de Liga Națională, am văzut care sunt carențele și acum încercăm să le rezolvăm. Întâlnim echipe accesibile și ne dorim să câștigăm trofeul, mai ales că este prima ediție. În plus, avem și echipa a doua, așa că putem să vedem la lucru și juniorii”, a spus antrenorul formației HC Farul, Eden Hairi.

Până la startul campionatului, constănțenii vor mai participa la un turneu de verificare, în perioada 2-4 septembrie, la Bacău, alături de echipa gazdă, Știința, de CSM București, Politehnica Iași și o echipă din Republica Moldova sau din Ucraina. „Cred că ne vom bate pentru locurile fruntașe în campionat cu Știința Bacău și Poli Iași, care a făcut achiziții importante în această vară, HC Buzău, o formație periculoasă pe teren propriu, și Danubius Galați, proaspăt retrogradată. Așteptăm să aflăm programul oficial, pentru că este posibil să sufere niște modificări, întrucât sunt și alte echipe care și-au anunțat dorința de a participa”, a declarat Hairi.

DEBUT PENTRU HC DOBROGEA SUD

Promovată în Liga Națională în această vară, HC Dobrogea Sud se pregătește pentru debutul oficial în campionat, programat la 30 august, de la ora 16.00 (în direct la TVR 1), pe teren propriu, cu Poli Timișoara. Constănțenii participă în aceste zile la un puternic turneu internațional în Serbia, a șasea ediție a „Kanjiza Cup”, iar joi, de la ora 19.00, vor disputa prima partidă, în compania formației croate RK Nexe, participantă în Cupa EHF. În grupă cu elevii lui Djordje Cirkovic se mai află ungurii de la Pick Szeged (Ungaria), echipă prezentă în grupele principale ale Ligii Campionilor.

Citește și:

Turneu de cinci stele pentru HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud a zdrobit pe Dunărea Călăraşi

HC Farul pregătește lupta pentru promovare