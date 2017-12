HCM, la doi paşi de sferturile Cupei EHF

Înfrângerea din Germania, scor 26-28 (11-12), cu Fuchse Berlin, a năruit speranţelele echipei Handbal Club Municipal Constanţa de a câştiga Grupa D din Cupa EHF, dar menţine campioana României la handbal masculin în cursa pentru calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. În situaţia în care calculul hârtiei se păstrează şi Fuchse nu pierde la mai mult de trei goluri în Franţa, iar apoi câştigă meciul de pe teren propriu cu Sporta Hlohovec din ultima etapă, trupa lui Dagur Sigurdsson va încheia grupa pe prima poziţie. În acest caz, lupta pentru celălalt loc calificant se va da între Chambery Savoie şi HCM Constanţa, campioana României putând fi considerată favorită, chiar dacă în acest moment ocupă locul 3 în grupă, la un punct în spatele francezilor. În ultimele două etape, echipa pregătită de Mario Cavalli va întâlni pe Fuchse Berlin, pe teren propriu, şi apoi va disputa meciul decisiv cu HCM, la 30 martie, de la ora 12.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.

„Am făcut un meci foarte bun. Am fost aproape de un rezultat important la Berlin, dar nu ne-am concentrat în anumite momente şi am pierdut. Avem în continuare un culoar bun în această grupă. Mai sunt două meciuri, cu Hlohovec şi Chambery, şi, dacă le câştigăm, putem merge mai departe”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Zvonko Sundovski. „Cu puţină şansă, am fi putut obţine cel puţin un egal. Următoarele meciuri vor fi cruciale pentru noi. Vom analiza şi va trebui să punem toate lucrurile la punct”, consideră şi centrul Marius Stavrositu.

LE-AU DAT EMOŢII NEMŢILOR Dacă, în anii trecuţi, un meci împotriva unei formaţii din Bundesliga putea fi considerat dinainte pierdut, HCM a demonstrat în acest sezon că poate ţine piept şi echipelor din cel mai puternic campionat din lume. După remiza de la Constanţa, scor 31-31, HCM a cedat greu în Germania, în faţa unei formaţii susţinute de aproape 5.000 de spectatori. „Am făcut un meci bun, dar era mai bine dacă obţineam măcar un punct. Am demonstrat că putem să jucăm şi să ne batem de la egal la egal cu orice echipă, chiar şi în deplasare”, a precizat căpitanul Laurenţiu Toma. Directorul executiv Nurhan Ali s-a declarat mulţumit după meciul din sala “Max Schmeling“. „Mare păcat că am pierdut, dar, dacă ţinem cont că pe lângă accidentările lui Sadoveac şi Cutura au mai apărut, după Cupa României, şi problemele medicale cu Csepreghi şi Criciotoiu, putem spune că băieţii şi-au făcut cu prisosinţă datoria”, a spus Nurhan Ali.