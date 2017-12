Ne vaccinăm copiii? Se lansează o carte ce demască reacțiile adverse

Ne vaccinăm sau nu copiii - este o întrebare pe care o auzim tot mai des în ultima perioadă. În vreme ce unii răspund fără să stea prea mult pe gânduri ”NU, sub nicio formă, vaccinurile fac mult rău, au foarte multe reacții adverse”, alții spun că „imunizarea este singura cale de a preveni o serie de boli, inclusiv mortale“. Specialiști ai Asociației Pro Consumatori (APC) anunță lansarea unei cărți de specialitate - „Vaccinurile și autoimunitatea”, coordonată de Yehuda Schoenfeld, Nancy Agmon-Levin și Lucija Tomljenovic - personalități marcante ale imunologiei clinice și fundamentale, care vine să clarifice lucrurile, susțin ei. Cartea, care va fi lansată în 8 iunie, la Librăria Eminescu din București, se adresează în primul rând imunologilor care fac cercetare fundamentală și clinicienilor care fac asistență medicală. „Vaccinurile se adresează oamenilor sănătoși, adică unui grup imens de persoane; prospectul elaborat de fabricant menționează reacții adverse, uneori dintre cele mai grave, și, în ciuda acestui fapt, vaccinurile sunt recomandate cu căldură de oficialii instituțiilor de sănătate publică și cu multă ușurință de medicii de familie și de pediatri. Acest tratat de imunologie aplicată este echilibrat, cu evidențierea meritelor operei vaccinaliste și cu lansarea unui semnal de alarmă asupra reacțiilor adverse severe și chiar fatale“, potrivit APC. ”Faptul că vaccinurile se administrează la miliarde de oameni, fără un screening preliminar… este îngrijorător“ (p. 13).

Bolile autoimune au o bază genetică, adică sunt foarte personale, și “este naiv să credem că toți oamenii sunt la fel“ (p. 13). De aceea, orice sistempublic de sănătate care încearcă să introducă în corpul unui om sănătos o moleculă farmacologic activă, motivând proeminență, comite un act nedeontologic și lipsit de etică, lăsând sintagma “drepturile omului“ goală de conținut, spun cei de la APC. Tot ei subliniază că autorii cărții nu critică vaccinurile, dar demască reacțiile adverse imune și autoimune, cu scopul evitării lor și cu speranța că metoda poate fi perfecționată. Partea a III-a a tratatului - “Boli autoimune stimulate de vaccinare“ - are 15 capitole și exprimă un adevăr dramatic: o parte dintre oamenii sănătoși (despre care nu știm dacă s-ar fi îmbolnăvit vreodată) fac boli autoimune - nu ușoare - după și prin administrarea unui vaccin: lupus, vasculite, artrită reumatoidă, boli de țesut conjunctiv nediferențiat, purpura trombocitopenică, boala celiacă etc. „Acest adevăr trebuie privit în față și nu ne poate lăsa indiferenți. Sperăm că și în România practicienii din domeniul medical - imunologi, cercetători și clinicieni, medici de familie, epidemiologi, factori de decizie din sistemul de sănătate publică - vor primi cartea, cu studiile, experiențele și adevărurile descoperite în ea, ca pe un eveniment științific prețios, de care - în mod necesar și chiar obligatoriu - trebuie să se țină cont“, explică cei de la APC. Și cum riscurile sunt extrem de mari, potrivit reacțiilor adverse ce sunt trecute pe prospect, președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu, spune că „vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie, dar și că populația nu trebuie să se lase manipulată! (...)”. ”Reamintim factorilor decizionali că, într-o țară democratică, nimeni nu are și nu poate avea dreptul de a impune cu forța un tratament unei persoane, sub amenințarea unor represalii și fără a avea mai întâi acordul liber exprimat al respectivei persoane sau al tutorelui său”, a adăugat președintele APC, citat în comunicatul asociației. Pe de altă parte, specialiștii Ministerului Sănătății spun că vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a cazurilor de îmbolnăvire și recomandă tuturor părinților să solicite medicilor de familie vaccinarea copiilor pentru a asigura păstrarea stării de sănătate a acestora.

