Fără vaccinare, la un pas de... epidemie!?

16:06:37 / 04 Aprilie 2016

Un aspect neluat in seama de nimeni

Eram in cabinetul medicului de familie al fiului meu, intr-o luminoasa zi de august. Doctorul se certa fata-n fata cu administratorul cladirii in care avea cabinetul. Ii striga, revoltat, ca el nu are curent "de trei zile". Se criza pentru calculator. Eu ma uitam la frigider, cutiuta aceea simpatica in care vaccinurile ar fi trebuit sa stea la rece...