Prazul, medicament într-o serie de boli

Prazul îl găsim în mai toate lunile anului, în cele mai multe magazine alimentare. Nu este o legumă scumpă, așa că trebuie să profităm, mai ales că are o serie de minerale și vitamine. În compoziția prazului găsim: proteine, glucide, lipide, glucoză, fructoză, zaharoză, grăsimi, potasiu, calciu, fosfor, clor, magneziu, fier, mangan, zinc, sodiu, fibre alimentare, polifenoli, ulei volatil, dar și vitaminele A, B, C, E, K, PP, B6, scrie doctorulzilei.ro. Astfel, sunt studii care arată că prazul este ideal să-l consumăm în zeci de afecțiuni. Și pentru că se apropie sezonul gripei, el este numai bun în combaterea acesteia. Totodată, este bun și în tratarea afecțiunilor cardiace, astmului bronșic, bronșitelor, laringitelor, afecțiunilor respiratorii, constipației, enterocolitelor etc.