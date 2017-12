Prima gală Superkombat din 2016 va avea loc în Puerto Rico

După cinci ani de la lansare, promoția românească Superkombat, condusă de Eduard Irimia, va organiza pe 26 martie 2016, la San Juan, capitala statului Puerto Rico, primul mare eveniment al anului pe reguli K-1, care va avea drept cap de afiș confruntarea dintre Cătălin Moroșanu și cel mai bine cotat greu britanic, gigantul Daniel Sam (1,97 m, 125 kg). Să sperăm că nu vom avea parte de încă un main-event care să nu își merite numele, așa cum s-a mai întâmplat cu meciurile lui Moroșanu din 2015, când adversarii săi au fost „măturați” din ring de „Moartea din Carpați”! Așa s-a întâmplat cu Maurice Jackson la Torino (12 decembrie) și cu Tomasz Czerwiński la Milano (2 octombrie), dar și, parțial, cu Colin George, la Constanța (19 iunie). Daniel Sam are 34 de ani și a câștigat doar un meci dintre ultimele șase pe care le-a susținut, iar printre cei care l-au învins se numără și românul Benjamin Adegbuyi, prin KO în repriza a doua, la Glory 16 - Denver (3 martie 2014). De asemenea, pe 12 mai 2012, Sam ceda la puncte în fața lui Raul Cătinaș, în gala Superkombat World Grand Prix de la Cluj.

PREMIERĂ PENTRU CONTINENTUL AMERICAN

După ce, în anii trecuți, evenimentele Superkombat au fost găzduite de țări precum România, Germania, Italia, Elveția, Olanda, Muntenegru, Austria, Brazilia, Emiratele Arabe Unite sau Croația, evenimentul de la San Juan va fi o premieră, fiind primul pe teritoriu american. „Este un moment istoric pentru sportul românesc, fiindcă am reuşit să pătrundem pe piaţa americană. Recunosc că a fost visul meu încă din momentul în care am înfiinţat acest produs, iar faptul că vom fi acolo deja e un pas enorm pentru noi. Proiectul este pe termen lung şi vizează evenimente atât în America de Nord, cât şi în America de Sud, în Columbia şi Brazilia. Am învăţat multe după experienţa de anul trecut şi am făcut schimbări în structura circuitului, care vor fi vizibile încă de la primul eveniment”, a declarat Eduard Irimia. El a precizat că, pe lângă Moroşanu, gala va include sportivi din toată lumea, iar în deschidere vor lupta şi români din noua generaţie, precum Cristiana Stancu, Sebastian Cozmîncă, Cristi Spetcu şi Dumitru Ţopai.

Evenimentul din Puerto Rico va fi transmis în direct în peste 100 de țări, inclusiv în România, la Sport.ro și Eurosport, și va fi organizat în parteneriat cu portoricanul Richy Miranda-Cortese, cel care a organizat prima gală UFC în afara teritoriului SUA. „E un eveniment istoric atât pentru Superkombat, cât şi pentru Puerto Rico. Trebuie să îi mulţumim pentru susţinere şi doamnei primar din San Juan, Carmen Yulin Cruz, care s-a bucurat să ştie că un eveniment internaţional va fi organizat aici", a afirmat Richy Miranda-Cortese.

Gala Superkombat de la San Juan va avea loc în cea mai mare arenă din oraș, The Roberto Clemente Coliseum, care are o capacitate de 10.000 de locuri. Duelul dintre Cătălin Moroșanu și Daniel Sam, britanicul aflat în top 15 la nivel mondial și care în trecut i-a învins pe Brian Douwes și Singh Jaideep, va fi meciul-vedetă al galei denumite „SUA vs. Restul Lumii”, deoarece va programa confruntări între sportivi americani și grei de pe toate continentele.

