Eduard Irimia susține că a fost înșelat de agenții lui Maurice Jackson!

Sâmbătă seară, Pala Alpitour din Torino, cea mai mare sală din Italia, a găzduit o gală Superkombat „specială”, iar ghilimelele sunt absolut necesare, întrucât nivelul pe care l-au avut adversarii luptătorilor români a fost, pe alocuri, jenant! De aici și avalanșa de knock-out-uri în prima repriză, gala de la Torino putând fi socotită și drept cea mai scurtă din istoria promoției, spre dezamăgirea celor peste 5.000 de spectatori... Însă „cireașa de pe tort” a fost una teribil de amară pentru public, meciul-vedetă, cel dintre Cătălin Moroșanu și colosul american Maurice Jackson (2,06 m și 125 kg), un specialist în luptele din cuşcă, fiind unul de numai câteva secunde! Ieșeanul a ieșit la atac încă după gongul de start, Jackson a rupt-o la fugă prin ring și s-a prăbușit încă de la prima lovitură încasată! Arbitrul de ring a refuzat (!!!) să-l numere și i-a făcut semn să se ridice, pentru că nu a fost lovit așa de tare, iar Jackson, convins cu greu să continue, a căzut din nou după loviturile lui Moroșanu și a refuzat să mai lupte. Oripilat de ce se întâmplă, Cezar Gheorghe și-a scos mănușile și a cerut descalificarea americanului!

Luni, Eduard Irimia, președintele Superkombat, a reacționat în urma circului de la Torino și a emis un comunicat. „Din păcate, am fost înșelați de agenții americanului, care ne-au transmis un palmares cu 31 de victorii și o singură înfrângere. Fiind o gală de final de an, ne-am dorit ceva spectaculos, iar cu excepția evoluției penibile a lui Jackson, consider că a fost un eveniment reușit. Fiind prezenți și pe televiziunile de peste Ocean, aveam nevoie și de un american. Jackson avea meciuri în Glory și Bellator, a luptat în trecut și pentru K-1 în Las Vegas. Pe internet, însă, am găsit doar meciul din Glory. E masiv, a fost jucător profesionist de baschet, avea o poveste. Nu ne-am imaginat vreodată că așa ceva se va întâmpla. Cred că a fost speriat atunci când a văzut atmosfera din sală și determinarea lui Moroșanu, altfel nu îmi pot explica. La final, el a acuzat că a fost lovit în ceafă și de aceea nu s-a putut ridica. Am decis să-l suspendăm pe viață, trăgând astfel un semnal de alarmă și pentru alți promotori, să putem evita astfel de situații care nu fac bine sportului”, a declarat Irimia.

El a mai anunțat că la începutul lui ianuarie va merge în Statele Unite ale Americii, acolo unde va începe selecțiile pentru noul sezon Superkombat. „Ray Sefo a văzut ce s-a întâmplat și m-a sunat. Pentru că oricum vom intra pe piața americană din 2016, voi pleca de urgență în SUA și împreună cu partenerii locali vom căuta sportivi noi. Cu siguranță, Jackson nu trebuie să fie imaginea kickboxului american. Iar de acum, e promisiune, în main event nu vor mai lupta decât sportivi care au avut în trecut cel puțin un meci câștigat în Superkombat”, a precizat Irimia, adăugând că Moroșanu va fi unul dintre sportivii care îi vor testa pe americani în cadrul selecțiilor. Prima gală Superkombat din circuitul World Grand Prix Series, programată pentru 26 martie 2016, va avea loc chiar în SUA.

Rezultatele galei Superkombat Ediție Specială Torino:

1. categoria semigrea (81 kg), reguli K-1 (3 reprize a 3 minute) - Adrian Mitu (România) îl bate prin KO în prima repriză pe Stylianos Parathirakis (Grecia)

2. categoria mijlocie (71 kg), reguli K-1 - Amansio Paraschiv (România) b.K.O.1 Alkid Farruku (Maroc)

3. categoria super cruiser (95 kg), reguli K-1 - Lucian Danilencu (România) b.K.O.1 Bilel Messaoudi (Franţa)

4. categoria semigrea (81 kg), reguli K-1 - Bogdan Năstase (România) b.K.O.1 Tudor Turcan (Moldova)

5. categoria semigrea plus (86 kg), reguli K-1 - Alexandru Negrea (România) îl bate prin decizie unanimă pe Imanol Rodriguez (Spania)

6. categoria semigrea plus (84 kg), reguli MMA (3 reprize a 5 minute) - Robert Bryczek (Polonia) b.K.O.1 Alexander Bergmann (Suedia)

7. categoria semigrea plus (84 kg), reguli MMA - Ion Pascu (România) b.K.O.1 Ivan Brguljan (Croația)

8. categoria cruiser (92 kg), reguli K-1 - Bogdan Stoica (România) b.K.O.2 Damian Garcia (Spania)

9. categoria grea (+96 kg), reguli MMA - Raul Cătinaș (România) b.submission.1 Janusz Dylewski (Polonia)

10. categoria uşoară (66 kg), feminin, reguli MMA - Maja Britvic (Croaţia) vs Cristiana Stancu (România) egalitate

11. categoria grea (+96 kg), reguli K-1 - Cătălin Moroșanu (România) b.descalificare.1 Maurice Jackson (SUA)

