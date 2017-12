Primul eșec pe teren propriu pentru FC Viitorul

Revelația începutului de sezon în fotbalul românesc, FC Viitorul a înregistrat joi seară primul eșec pe teren propriu, fiind învinsă de Astra Giurgiu, cu scorul de 3-0 (Teixeira 38, Alibec 66, Al. Ioniță 90+3), în sferturile de finală ale Cupei Ligii. Scorul nu reflectă însă realitatea din teren, constănțenii irosind două ocazii uriașe de a deschide scorul în debutul întâlnirii. Din păcate pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi, greșelile impardonabile comise în centrul defensivei de Mitrea și Boli au făcut diferența. „Astra are jucători importanți, experimentați și valoroși, care au fost mai pragmatici decât noi, mai inteligenți în unele momente ale jocului și ne-au depășit. Noi am vrut, dar probabil că s-a văzut că avem mai puțină experiență decât ei și mai puține meciuri importante la activ. În plus, și noi, staff-ul tehnic, ne-am asumat riscul de a folosi trei jucători foarte tineri în linia de mijloc într-un meci cu o echipă puternică. A fost un test pentru ei și mă bucur pentru Casap, Nedelcu și Marin, care sunt sigur că au învățat ceva din acest joc. Sunt foarte tineri și vor crește pe viitor. Ne-am asumat acest risc și probabil că ne-a costat, dar cei trei au avut momente bune și au dovedit că au valoare. În atac, ne-am creat ocazii de care ar fi trebuit să profităm, iar în apărare am făcut greșeli pe care nu ai voie să le faci în fața unei echipe precum Astra. Trebuie să analizăm ce am făcut bine și ce nu și să o luăm de la capăt, pentru că ne așteaptă meciuri importante”, a spus Hagi. Pentru gruparea de pe litoral este al doilea eșec consecutiv, după cel înregistrat în ultima etapă a turului, 0-1 în disputa cu Pandurii Tg. Jiu.

Constănțenii nu au prea mult timp la dispoziție pentru a digera înfrângerea cu Astra, întrucât vor evolua în campionat luni seară, de la ora 20.30, în fieful celor de la CFR Cluj, în etapa a 14-a a Ligii 1. „Este un meci greu, primul din retur, și trebuie să ne batem cum am făcut-o și până acum, să rămânem cu aceeași foame de a ne antrena și juca, dar și cu modestie. Trebuie să strângem rândurile și să muncim în continuare, pentru că vor veni și rezultatele”, a explicat Hagi.

