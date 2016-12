FC Viitorul a ratat calificarea în semifinalele Cupei Ligii, după ce a pierdut joi seară, pe teren propriu, în faţa liderului Ligii 1, Astra Giurgiu, scor 0-3 (Teixeira 38, Alibec 66, D. Florea 90+3), în sferturile de finală ale competiţiei. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a început bine jocul şi a ratat o ocazie imensă în min. 10, când Fl. Tănase a scăpat singur spre poartă, a driblat şi portarul, însă a şutat slab şi Găman a reuşit să respingă mingea. Constănţenii au continuat să combine frumos şi R. Marin a trimis un şut puternic sub transversală, dar Gavrilaş a reuşit să respingă. Oaspeţii s-au văzut în atac abia după o jumătate de oră, când Enache a trimis periculos, însă mingea a ocolit poarta apărată de Râmniceanu. Scorul a fost deschis în min. 38, când Alibec a pivotat lângă Boli, a pasat genial pentru Teixeira, iar brazilianul a trimis în plasă. Cu patru minute înainte de pauză, giurgiuvenii au avut ocazia de a-şi dubla avantajul, mingea trimisă de Enache din lovitură liberă trecând aproape de bara din dreapta portarului constănţean.

După pauză, FC Viitorul a căutat egalarea, însă tot oaspeţii au fost mai periculoşi şi Alibec a mărit diferenţa, în min. 66, după ce a deviat inteligent mingea trimisă de Enache. Gazdele au continuat să lupte şi Nicoliţă a fost aproape de golul serii, după ce a reluat acrobatic din centrul careului, dar mingea a fost reţinută de Gavrilaş. Cea mai frumoasă reuşită a partidei a venit în poarta gazdelor, Al. Ioniţă înscriind cu o diagonală la vinclu în al treilea minut al prelungirilor.

PRIMUL EŞEC AL SEZONULUI PE TEREN PROPRIU

La final, managerul tehnic al grupării de pe litoral a comentat prima înfrângere înregistrată de echipa sa în acest sezon pe teren propriu cu foarte mult calm. „Fotbalul este imprevizibil. În prima repriză, am jucat de la egal la egal cu Astra, am produs un fotbal bun şi ne-am creat ocazii mari de a marca. Am primit un gol pe greşeli individuale, iar în repriza a doua ne-a fost mai greu, pentru că Astra este genul de echipă căreia îi place să stea la adăpost şi să contraatace. Acesta este fotbalul şi până la urmă a fost un meci frumos”, a spus Hagi. De partea cealaltă, giurgiuvenii nu au sărbătorit victoria, fiind supăraţi de faptul că nu şi-au primit salariile de peste patru luni. „Am ajuns în cabină şi vroiam să mă bucur cu băieţii, dar toţi erau supăraţi. În semn de protest că nu şi-au primit banii, au luat decizia de a nu mai vorbi cu presa. În privinţa meciului, cred că a fost un meci deschis, între două echipe bune. Cred că Viitorul ar fi meritat să înscrie şi nu ştiu dacă scorul nu este prea drastic”, a declarat antrenorul Astrei, Marius Şumudică.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Hodorogea (46 Benzar), Boli, Mitrea, Ciupe -R. Marin, Nedelcu, Casap (70 Fl. Cernat) - Nicoliţă, Gavra (60 Aganovici), Fl. Tănase; Astra Giurgiu (antrenor Marius Şumudică): Gavrilaş - Queiros, Geraldo, Găman, Stan - Boubacar, Lovin - Enache (87 Al. Ioniţă), Boldrin (64 Budescu), Teixeira - Alibec (81 D. Florea). Cartonaşe galbene: Boli, Nicoliţă, Mitrea, Benzar / Alibec, Enache. Arbitru: Lucian Rusandu (Covasna). Asistenţi: Radu Ghinguleac (Bucureşti) şi Alexandru Cerei (Cluj).

Astra va întâlni în penultimul act al Cupei Ligii pe FC Steaua Bucureşti, care a eliminat-o, joi seară, pe ACS Poli Timişoara, cu scorul de 1-0 (Chipciu 32), într-un meci în care stelistul Nicuşor Stanciu a ratat două lovituri de la 11 metri. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Concordia Chiajna şi Dinamo Bucureşti. Semifinalele sunt programate anul viitor, în perioada 8-10 martie - turul şi 5-7 aprilie - returul.

