RADET continuă pregătirile pentru încălzirea apartamentelor

Efectuarea probelor de presiune la rece prin încărcarea cu apă a instalaţiilor de termoficare a început ieri, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanţa pregătindu-se pentru a furniza căldură. Potrivit conducerii regiei, vor urma probele de presiune la cald, iar cînd media temperaturilor înregistrate în trei zile consecutive va fi sub 10 grade Celsius, se va furniza căldură în cele aproape 99.000 de apartamente din municipiul Constanţa, racordate la sistemul centralizat de termoficare. Chiar dacă Electrocentrale (ELCEN) Bucureşti a avertizat, la sfîrşitul lunii septembrie, că va furniza la iarnă doar parţial energie termică la Constanţa, în condiţiile în care nu va fi achitată o datorie de 148 de milioane de lei, reprezentanţii RADET Constanţa susţin că populaţia va avea în permanenţă căldură în apartamente. Directorul economic al RADET Constanţa, Gheorghe Enache, a menţionat că datoria respectivă este una „istorică”, de dinainte de decembrie 2003, după acest an şi pînă în prezent, regia achitînd toate facturile către ELCEN. “Griji trebuie să-şi facă doar restanţierii, care, dacă nu vor achita facturile, nu vor avea căldură la iarnă”, a afirmat Gheorghe Enache, menţionînd că 130 din cele 1.300 de asociaţii de proprietari din municipiul Constanţa au datorii la RADET. Regia are de încasat de la consumatori peste 28,84 milioane de lei, din care 20,44 milioane de lei de la populaţie şi 8,4 milioane de lei de la agenţii economici. Pentru acest sezon rece, RADET are o veste bună: constănţenii vor plăti acelaşi preţ ca şi anul trecut pentru fiecare gigacalorie consumată, respectiv 119 lei/Gcal, inclusiv TVA, administraţia locală şi guvernul alocînd sumele necesare pentru acoperirea diferenţei între preţul perceput populaţiei şi cel real al gigacaloriei, de 287 de lei/Gcal. Amintim că municipiul Constanţa practică cel mai mic preţ de referinţă din ţară la agentul termic furnizat populaţiei, comparativ cu Tulcea, unde cetăţenii plătesc 150 de lei/gigacalorie, Tg. Mureş - 168 lei/gigacalorie sau cu Tîrgovişte, unde tariful este de 200 de lei/gigacalorie.