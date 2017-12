Primăria Poarta Albă consideră că problema inundaţiilor în localitate a fost rezolvată odată cu reabilitarea canalului colector de ape pluviale. „Până în prezent s-a executat 60% din această lucrare de reabilitare. A fost un proiect cu finanţare nerambursabilă. Realizarea acestui proiect era extrem de importantă pentru comuna Poarta Albă, având în vedere că locuitorii au fost afectaţi de valurile de inundaţii din ultimii ani. Era un proiect care a fost încă din anul 2009 pe lista de priorităţi, dar care abia în 2010 a primit finanţare. Noi sperăm ca, în acest an, să finalizăm în totalitate acest proiect. Reabilitarea canalului colector de ape pluviale nu va rezolva problema inundaţiilor dacă locuitorii comunei nu respectă investiţia făcută şi continuă aruncarea deşeurilor în acest canal. Eu sper că oamenii au înţeles efortul nostru financiar şi vor respecta ceea ce am făcut”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că în 2011 doreşte să poată continua şi alte proiecte începute în 2010, dar care, din diferite motive, nu au mai avut finanţare. „Sper ca anul acesta să finalizăm parcul din noul cartier unde am dat locuri de casă pentru tineri. Parcul, care are finanţare de la Ministerul Mediului, trebuia să fie gata încă de anul trecut, dar ne-am blocat din cauza unui şir nesfârşit de contestaţii la licitaţia de atribuire a lucrărilor. Cred că este nevoie de o modificare a legislaţiei în domeniu pentru a nu mai permite oricărei firme de apartament să blocheze licitaţiile autorităţilor locale”, a spus Delicoti.