Se decid primele echipe calificate în sferturile UCL

Marți seară, de la ora 21.45, se dispută primele două partide contând ca manșă retur din optimile de finală ale UEFA Champions League: Real Madrid - AS Roma (2-0 în tur, în direct la Sport.ro și Dolce Sport 1) și VfL Wolfsburg - KAA Gent (3-2 în tur, în direct la Dolce Sport 2).

Învingătoare în manșa tur, Real Madrid și VfL Wolfsburg sunt ca și calificate în sferturi, echipele vizitatoare având nevoie de victorii la două goluri diferență pentru a trece mai departe. AS Roma este în netă revenire de formă după sosirea noului antrenor - Luciano Spalletti, dar în revenire de formă este și Real Madrid, în plus spaniolii fiind foarte puternici pe teren propriu, unde au pierdut doar cu FC Barcelona și Atletico Madrid. Cum AS Roma nu este la nivelul acestor două echipe, este greu de crezut că italienii pot reuși supriza competiției!

Cu două victorii în ultimele două meciuri din campionat, VfL Wolfsburg pare să fi trecut peste începutul mai slab de an (a avut mai multe înfrângeri decât victorii în ianuarie și februarie!) și are prima șansă la calificare. Campioana Belgiei încă mai speră la o întoarcere a rezultatului din tur, sacrificând chiar și ultimul meci de campionat (egal acasă cu o echipă aflată în zona retrogradării!), dar o victorie în Germania (care ar trebui să fie la două goluri diferență pentru a asigura calificarea!) pare a fi ceva de domeniul miracolului.

