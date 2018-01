Simona Halep a pierdut finala la Melbourne, dar şi locul 1 mondial

Simona Halep a cedat, sâmbătă, după un meci de mare luptă, în ultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, scor scor 6-7 (2/7), 6-3, 4-6. Confruntarea cu daneza Caroline Wozniacki a fost una în care tenismena constănţeană Simona Halep a avut mai multe probleme de sănătate, iar acestea au contat în stabilirea învingătoarei. „Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai fost şi puterea în picioare s-a dus. Mi-am dorit foarte mult, dar corpul nu a mai putut. Am avut dureri peste tot: şi la cap, şi la muşchi, şi la tălpi, şi nici braţul nu a mai putut să coordoneze loviturile. Mi-am dorit să servesc mai bine, să iau câteva puncte mai uşor, dar ea a stat mai bine şi e meritul ei pentru tot ceea ce a făcut astăzi. Fiecare punct lung a contat, de aceea am încercat să scurtez cât s-a putut de mult, dar ea (n.r. - Wozniacki) a alergat foarte bine”, a declarat Halep, care a pierdut a treia finală de Grand Slam, după cele de la Roland Garros, din 2014 şi 2017.

„În niciun moment nu e uşor când eşti atât de sus şi atât de aproape să câştigi ceva ce îţi doreşti cu sufletul. Pot să iau partea pozitivă din ce s-a întâmplat în acest turneu şi merg înainte, nu am ce să fac. Nu s-a întâmplat nimic, am pierdut un meci de tenis. Nu este totul în viaţă să câştig un Grand Slam. Bineînţeles că este visul meu, dar viaţa merge înainte, sunt sănătoasă cât se poate. O să îmi revin cu accidentările şi o să joc în continuare. Merg înainte foarte, foarte bucuroasă de ce am făcut”, a mai spus Halep.

În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki o depăşeşte pe Halep în fruntea ierarhiei mondiale.

MESAJ DE LA GICĂ HAGI

Gheorghe Hagi i-a transmis, sâmbătă, un mesaj de susţinere Simonei Halep, managerul tehnic al Viitorului fiind convins că, în viitorul apropiat, constănţeanca va reuşi să cucerească un turneu major. „Atât de aproape. Nu înceta să crezi, titlul de Grand Slam va veni. Eşti o mare luptătoare şi visul tău va deveni în curând realitate!”, a scris Gică Hagi pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, pe site-ul oficial al campioanei en titre a României a fost postat următorul mesaj: „FC Viitorul și Academia Hagi îi mulțumesc Simonei Halep pentru mândria de a ne oferi o nouă finală de Grand Slam. Știm că astfel de performanțe nu se pot realiza fără foarte multă muncă, fără o ambiție extraordinară și cu siguranță că va veni și momentul mult așteptat de a câștiga un astfel de turneu. Simona Halep este un exemplu pentru noi toți de sacrificiu, de a lupta până la capăt, cu toate resursele”.

POATE RATA MECIUL DIN FED CUP

Simona Halep a mărturisit, sâmbătă, după finala pierdută la Australian Open, că nu este sigură dacă va juca în meciul România - Canada, programat la 10 şi 11 februarie, la Cluj-Napoca, în turul al doilea al Grupei Mondiale II din FED Cup. „Trebuie să văd ce îmi spune RMN-ul. O să am foarte mare grijă de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper să fiu şi bine ca să pot să joc”, le-a spus Halep jurnaliştilor români prezenţi la Melbourne.

