„Son of Saul” a avut proiecție specială la Constanța

„Son of Saul”, filmul câștigător al premiului Oscar pentru Cel mai bun film străin, în regia lui Laszlo Nemes, cu actorul român Levente Molnar în distribuție, a avut o proiecție specială sâmbătă după-amiază, la Cinema Cityplex. La proiecția inclusă în cadrul programului „Cinemateca de weekend” au participat membri ai comunității evreiești din Constanța, dar și profesori și studenți de la Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”, alături de decanul conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu aflându-se și lectorul universitar asociat, dr. Florin Stan, specialist în istoria evreilor din România. Marele absent al evenimentului a fost Sadi Herscovici, supravieţuitor al Holocaustului și membru al Comunităţii Evreilor din Constanţa, care fusese invitat să participe la dezbaterea programată după vizionarea filmului distins, printre altele, cu Marele Premiu al Juriului din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (2015), un „Glob de aur” (2016) pentru Cel mai bun film străin, dar și cu Premiul Independent Spirit.

„O CIVILIZAȚIE CARE A INSTRUMENTAT ȘI A INDUSTRIALIZAT CRIMA” „Este un film istoric care ilustrează, într-adevăr, o realitate. Filmul prezintă o perspectivă individuală. Din păcate, aceste lucruri s-au întâmplat. Auschwitz-ul este o realitate fatală a secolului XX. Dacă secolul XIX este definit din perspectiva naționalismului, de bună seamă secolul XX trebuie definit din perspectiva industrializării crimei, a Holocaustului, a catastrofei, nu doar a unui popor, ci a civilizației europene, o civilizație portdrapel a cuceririlor științifice, dar, totodată, o civilizație care a instrumentat și a industrializat crima. Ceea ce a am văzut aici este realitatea Auschwitz-ului cu cele trei zone ale acestui centru de exterminare: Auschwitz I, centrul adminstrativ, mai puțin ilustrat aici, unde au fost executați circa 70.000 de prizonieri, Auschwitz II sau Auschwitz-Birkenau, unde au existat aceste camere de gazare pe care le-am văzut în film și unde au fost executați prin metode absolut barbare circa 1.500.000 de oameni, în primul rând evrei, 1.100.000, dar și martori ai lui Iehova, rromi. Aici rezidă simbolistica Auschwitz-ului: cei ce au fost executați aici, cei care au pierit în acest spațiu proveneau din aproape întreaga Europă, mai exact din statele ocupate sau aflate sub influența Germaniei naziste, din Franța, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Uniunea Sovietică, Ungaria... E adevărat, din România nici un tren nu a pornit spre lagărele morții, dar acesta nu este un merit. România se plasează pe harta Holocaustului prin simplul fapt că aici a funcționat până la 23 august (n.r. - 1944) o legislație antisemită”, a spus, la finalul proiecției, lect. univ. dr. Florin Stan. Acesta a mai spus că filmul „demonstrează faptul că unicitatea Holocaustului rezidă nu în faptul că a reprezentat o derogare de la normele umane, ci tocmai prin faptul că nu s-a abătut de la normele umane”, făcând trimitere la celebra expresie din antichitate: „Homo homini lupus”.

UN „MEMENTO TERIBIL” „Acest film este pentru noi toți un memento teribil pentru ceea ce a reprezentat o caracteristică a secolului XX”, a conchis istoricul dr. Florin Stan.

Filmul „Son of Saul”, debutul în lungmetraj al regizorului maghiar Levente Molnar, prezintă două zile din viaţa lui Saul Auslander (Geza Rohrig), prizonier în lagărul de la Auschwitz, în 1944. Evreu din Ungaria, el este forțat să lucreze pentru naziști în camerele de gazare, cărând cadavrele din camerele de gazare la crematoriu. Totul ia o întorsură neobișnuită atunci când Saul își propune să-l înmormânteze așa cum se cuvine, cu slujba de pomenire ținută de rabin, pe băiatul care încă mai respira după ce fusese supus gazării și despre care crede că este propriul său fiu. Actorul român Levente Molnar, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, îl interpretează pe cel mai apropiat prieten al lui Saul, Abraham Warsawski, aflat alături de el în lagărul de concentrare.

