SSC Farul pregătește primul meci oficial

Înființată în urmă cu o lună, la inițiativa fanilor, Suporter Spirit Club Farul Constanța se pregătește pentru primul meci oficial din istoria clubului, urmând să debuteze în Liga a IV-a duminică, de la ora 11.00, în fieful celor de la Sparta Techirghiol. Inițial, meciul ar fi trebuit să aibă loc la Constanța, dar a fost mutat la rugămintea adversarilor, întrucât la finalul acestei săptămâni se sărbătoresc „Zilele orașului Techirghiol”. În aceste condiții, oficialii grupării de pe litoral lucrează de zor pentru a rezolva problemele administrative legate de obținerea acordurilor de transfer, legitimarea jucătorilor, efectuarea vizitei medicale și de omologarea stadionului „ITC”, unde constănțenii vor susține meciurile de pe teren propriu.

„Este mult de muncă, dar sunt obișnuit. Am preluat din entuziasmul băieților și m-am alăturat cu plăcere proiectului. Din punct de vedere financiar, cu ajutorul fanilor și al unor sponsori, stăm bine pentru nivelul Ligii a IV-a”, a declarat președintele clubului, fostul mare arbitru Marcel Lică.

În privința lotului, SSC Farul stă foarte bine, motiv pentru care este principala candidată la promovarea în Liga a 3-a. Astfel, sub comanda lui Ion Barbu, care s-a reactivat la 39 de ani, se află fotbaliști experimentați, cu jocuri în primele două ligi, precum Vl. Neagu, Fl. Pătrașcu, I. Posteucă, Răvoiu, I. Florea, Al. Grigoraș, Bumbac, D. Popa și Ochia, tineri de perspectivă, Mândră, Meleandră, Beșleagă și I. Iacob, dar jucători obișnuiți cu duritatea eșaloanelor secunde - Elisei, Ciocănel și Mazilu. În plus, se poartă discuții și pentru venirea atacanților Dorel Zaharia și Igiroșanu, iar Mina este pregătit să revină între buturi, chiar dacă a ajuns la 43 de ani. „Lotul este bun și trebuie să promovăm fără probleme. Financiar stăm destul de bine și vor fi prime de joc la fiecare partidă. Am emoții înainte de meciul de la Techirghiol, pentru că este primul din istoria clubului. Sunt conștient că toate echipele vor juca altfel împotriva noastră, dar trebuie să câștigăm. Nimic nu-i ușor, dar am făcut această echipă pentru a duce mai departe spiritul Farului”, a spus Ion Barbu.

Constănțenii vor face o ultimă repetiție joi, de la ora 18.00, când vor disputa un meci amical la Cernavodă, în compania echipei gazdă, Axiopolis, nou-promovată în Liga a 3-a. În privința prezentării lotului, s-a luat decizia amânării acesteia pentru primul meci pe teren propriu, programat în etapa a 3-a a Ligii a IV-a, în compania celor de la Portul Constanța.

Citeşte şi:

Victorii pentru SSC Farul, FC Viitorul II şi Viitorul Fântânele

Ion Barbu a evoluat pentru SSC Farul