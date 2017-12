SAMARA ŞI-A ASIGURAT O MEDALIE LA OPEN-UL SLOVENIEI

Elizabeta Samara s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu, din cadrul primei întreceri din acest an din circuitul ITTF Pro Tour la tenis de masă, Open-ul Sloveniei. Samara şi Dodean s-au calificat direct în sferturile de finală ale probei, după ce Veronika Pavlovich (Belarus) şi Margaryta Pesotska (Ucraina) nu s-au prezentat. Pentru accederea în semifinale, româncele s-au duelat cu perechea Ana-Maria Erdelji / Gabriela Feher (Serbia), asigurându-şi o medalie după ce s-au impus cu 4-2. Pentru un loc în finală, Samara şi Dodean le-au înfruntat vineri seară pe Svetlana Ganina (Rusia) şi Viktoria Pavlovich (Belarus). În schimb, în celelalte două probe în care a luat startul, Samara a fost eliminată. La simplu senioare, constănţeanca s-a oprit în al treilea tur, cedând, cu 2-4, în faţa coreecei Hyo Won Seo, în timp ce la Under 21 a fost la un pas de medalie, fiind eliminată în sferturi, scor 3-4, tot de o coreeancă, Mi Soon Kang.

CSU PLOIEŞTI, VICTORIE ÎN MEMORIA LUI TONI ALEXE

Campioana României la baschet masculin, CSU Ploieşti, a învins vineri, pe teren propriu, formaţia SCM U Craiova, cu scorul de 100-77 (49-43), într-un meci contând pentru etapa a 17-a a Diviziei A. Jucătorii ploieşteni au dedicat victoria memoriei fostului lor coechipier, Toni Alexe, care şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier, în 21 ianuarie 2005. Înaintea începerii partidei s-a ţinut un minut de reculegere, iar într-un colţ al sălii a fost amplasat un banner cu inscripţia “Noi nu te-am uitat, Toni!”. Cu victoria de vineri, CSU Ploieşti a acumulat 32 de puncte, egalând pe U. Mobitelco Cluj. Tot în etapa a 17-a s-a jucat, joi, meciul dintre U Mobitelco Cluj şi BC Mureş, scor 87-81. Celelalte partide ale etapei - sâmbătă: CSU Sibiu - BC Gladiator Cluj, BCM Piteşti - Elba Timişoara, CSM Oradea - Dinamo Bucureşti, CS Otopeni - CSU Braşov, Gaz Metan Mediaş - CSM Bucureşti; duminică: Steaua Bucureşti - Energia Rovinari.

CONSTANTINA DIŢĂ ÎMPLINEŞTE 40 DE ANI

Atleta Constantina Diţă, sportiva care a intrat în Cartea Recordurilor în 2008, când a devenit cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton din istoria atletismului, împlineşte sâmbătă 40 de ani. La Jocurile Olimpice de la Beijing, Constantina Diţă, care avea 38 de ani, a devenit cea de-a zecea campioană olimpică din istoria atletismului românesc, prima la maraton şi totodată cea mai vârstnică învingătoare în această cursă, de la introducerea probei feminine în programul Jocurilor Olimpice.

EVA TOFALVI, PORTDRAPELUL ROMÂNIEI LA VANCOUVER

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a desemnat-o pe biatlonista Eva Tofalvi ca portdrapel al României în ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, ceremonie programată pe 12 februarie. „Eva Tofalvi, considerată cea mai titrată biatlonistă română din toate timpurile, este sportiva care va purta tricolorul României la festivitatea de deschidere a celui mai mare eveniment sportiv al anului 2010”, se arată în comunicatul COSR. Tofalvi se va afla la a patra participare la Jocurile Olimpice de iarnă, după ediţiile din 1998, 2002 şi 2006. Cea mai bună performanţă a sa este locul I obţinut în 2008, în cadrul concursului de Cupa Mondială de la Hochfilzen, Austria.

ZOLTAN KELEMEN, LOCUL 19 LA CE DE PATINAJ ARTISTIC

Patinatorul Zoltan Kelemen, din România, a ocupat locul 19 în proba masculină din cadrul Campionatelor Europene de la Tallin, titlul fiind obţinut de multiplul campion european, mondial şi olimpic, rusul Evgheni Pluşenko. Sportivul român a obţinut în programul liber un punctaj de 101,70, în vreme ce, miercuri, la programul scurt, obţinuse 59,40. Astfel, cu un total de 161,10p, Kelemen s-a clasat pe poziţia a 19-a, cel mai bun rezultat din carieră. Pluşenko a acumulat 255,39p, fiind urmat de elveţianul Stephane Lambiel (238,54p) şi de francezul Brian Joubert (236,45p). Vineri, în concursul individual feminin, Sabina Paquier, reprezentanta României, s-a clasat pe locul 37 la programul scurt, ratând calificarea pentru programul liber, unde vor concura primele 20 de clasate. Paquier, în vârstă de 16 ani, are tatăl francez şi mama româncă.