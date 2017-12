Viiturile au făcut ravagii la Corbu și Năvodari

Ploile au făcut ravagii, în noaptea de luni spre marți, în localitățile Năvodari și Corbu. Aproximativ 20 de mașini au fost luate de o viitură puternică, în jurul orei 22.00, în dreptul rafinăriei Petromidia, pe drumul județean 226, ce leagă orașul Năvodari de comuna Corbu. Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", sub comanda inspectorului-şef, locotenent-colonel Petrov Daniel, dar și echipaje ale Serviciului de Ambulanță au intervenit și au salvat 23 de persoane, printre care și un copil de aproximativ un an și opt luni, aflate în mașinile surprinse de puhoaie. Sectorul de drum încă era sub imperiul apelor, iar autoritățile au închis drumul pentru circulația rutieră. Șoseaua a fost inundată în dreptul rafinăriei Rompetrol, unde mai mult de 200 de autoturisme au rămas blocate. Autoritățile au intervenit cu mare greutate din cauza cantității mari de apă și mâl. În Năvodari, un utilaj adus pentru a scoate mașinile și oamenii din mâl a rămas, la rândul lui, blocat. La miezul nopții, un angajat al unei pescării de pe lacul Corbu a fost dat dispărut. După aproximativ 45 de minute, omul a fost găsit, în viață, de către pompierii de la ISU „Dobrogea”.

ZECI DE CASE INUNDATE După ora 24.00, viitura a lovit din nou în localitatea Corbu. Aproximativ 40 de case au fost inundate, iar apa a pătruns și în alte trei case din satul Luminița. Din puținele informații date publicității de autoritățile locale, la Corbu, 20 de familii au fost evacuate și au petrecut noaptea la căminul cultural. Marți dimineață, pompierii încă interveneau pentru a scoate apa din curți și din case. Și de această dată, intervențiile au fost îngreunate din cauza faptului că în curți s-a strâns foarte mult mâl și noroi. „În curtea mea, apa are chiar și doi metri. Mai multe animale mi-au murit”, ne-a spus un locuitor din satul Luminița. Chiar și la 12 ore de la prima viitură, pe drumul care leagă Corbu de Năvodari nu se putea circula. Angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța au intervenit cu utilaje pentru degajarea porțiunii de drum cuprinse între rafinăria Petromidia și localitatea Corbu. Pe partea de drum dintre podul de la Năvodari și localitatea Corbu, au intervenit și angajații Primăriei Năvodari. Marți, la ora prânzului, angajați ai Prefecturii și instituțiilor deconcentrate ale statului, alături de cei ai primăriilor pe raza cărora s-au produs viiturile, încă făceau evaluări pentru a determina dimensiunea dezastrului produs de ape. Informațiile oferite de Administrația Națională de Meteorologie arată și motivele pentru care ploile au generat pagube însemnate: în doar câteva ore, la Corbu a plouat mai mult decât în ultimele trei luni. În cifre, la Corbu au căzut 176 l/mp. Pentru comparație, la Babadag au fost înregistrate ploi de 95 l/mp; la Săcele - 76 l/mp; la Letea - 65 l/mp; iar la Măcin - 59 l/mp, acestea fiind cele mai însemnate precipitații din Dobrogea, în noaptea de luni spre marți. Prefectul județului Constanța, Constantin Ion, a declarat marți seară, la aproape 24 de ore după viituri, că încă nu a fost realizat un bilanț al pagubelor. Conform spuselor lui, circulația pe drumul dintre Corbu și Năvodari a fost redeschisă marți după-amiază, dar autovehiculele circulau cu dificultate, din cauza faptului că apa nu fusese evacuată integral de pe șosea. Echipele care o pompează au estimat că abia miercuri, dacă nu va ploua, vor reuși să asaneze DJ 226 în dreptul rafinăriei Petromidia. Conform prefectului, o singură casă din cele 40 de gospodării inundate la Corbu a fost avariată la nivelul structurii de rezistență, iar Căminul Cultural din localitate găzduiește șase persoane evacuate.

