Drumuri, grădini şi terenuri distruse

De cel puțin doi ani ne tot confruntăm cu fenomene meteo ieșite din comun. Iar avertizările meteorologice și hidrologice din ultima vreme confirmă din plin acest fapt. Ploile abundente de joi și vineri, anunțate printr-un cod portocaliu valabil în județele Constanța, Tulcea și Călărași, au făcut ravagii în localitățile din sudul și sud-vestul județului Constanța. Conform datelor furnizate de Prefectura Constanța, au existat case inundate în comunele Adamclisi, Deleni, Limanu, Tuzla, Dobromir și Albești, precum și în orașul Mangalia. Mai mult, în comuna Comana, stația de pompare apă potabilă a rămas fără energie, din cauza unei avarii Enel. De asemenea, în sudul județului se află și bazinele hidrografice vizate de un cod roșu de inundații valabil până vineri seara, la ora 20.00.

CASE ȘI GRĂDINI INUNDATE, LA ȘIPOTE Printre cele mai afectate localități se află satul Șipote, din comuna Deleni, unde peste 30 de grădini și alte 30 de case au fost inundate. Situația a condus la o mobilizare generală din partea locuitorilor. Zeci de oameni, coordonați de reprezentanți ai administrației locale, încărcau de zor nisip în saci, pentru a forma baraje protectoare în curțile inundate. „Avem peste 2.600 de saci de nisip pentru toate curțile inundate. Totodată, am intervenit cu două vole de la cariera de piatră din comună, două mașini de la RAJDP, un buldoexcavator, un tractor și o vidanjă din dotarea Primăriei, pentru a le scoate oamenilor apa din case și beciuri. În plus, RAJDP ne-a dat niște piatră pentru a reface parțial drumurile distruse de viitură”, ne-a spus primarul comunei Deleni, Marian Dan. Cu toate acestea, pagubele sunt mai mari decât par la o primă vedere, pentru că, până și acolo unde apa a inundat doar grădinile, casele din apropiere au fost afectate indirect. „La cât a plouat aseară (joi - n.r.), mai erau cinci centimetri și îmi intra apa în casă. Chiar și așa, mi s-au crăpat o grindă și un perete din cauză că am grădina mai jos decât casa și apa s-a infiltrat mai mult în peretele care e lângă grădină, de aceea s-a și lăsat puțin casa. M-am gândit să fac eu singur un dig în spate cu nisip și plasă, că altfel nu se mai poate”, ne-a spus Constantin Nedelea, un localnic din Șipote.

PEISAJ SELENAR ÎN SATUL ZORILE Dar situația din Șipote nu este nici pe departe mai gravă decât cea în care se găsește satul Zorile, din comuna Adamclisi. Asta pentru că localitatea a fost pur și simplu măturată de viituri. Apele au lăsat în urmă doar niște cratere imense, curți devastate și oameni necăjiți. Satul este, practic, izolat, pentru că străzile impracticabile fac imposibil accesul în localitate, așa că nu pot intra mașini de aprovizionare cu alimente pentru oameni. „Am 58 de ani și așa ceva nu am mai văzut în satul ăsta. A plouat vreo două ore mai tare și a venit o viitură mare de doi metri care a măturat tot în jur, grădina, gardul, tot. N-a mai rămas nimic din grădina mea. Iar la unii vecini a intrat apa în case, unui vecin i s-a dărâmat beciul, altei vecine i-a căzut acoperișul, e dezastru”, ne-a spus Traian Dincă, un sătean din Zorile. Oamenii erau atât de necăjiți pentru pierderile lor încât dădeau vina pe primar, pentru că nu ar fi prevenit acest dezastru. „Ce-aș fi putut să fac mai mult decât să decolmatez șanțul din sat? Mai mult de atâta nu am avut ce să fac. Au venit peste 80 de litri pe metru pătrat într-un timp foarte scurt și nimeni nu poate preîntâmpina așa ceva. Nu putem să facem față. Este un dezastru, drumurile sunt făcute zob. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în Zorile”, ne-a spus primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea. Ca o soluție temporară pentru repararea străzilor, autoritățile au adus niște piatră cu care să astupe gropile formate în urma inundațiilor și a restabili accesul în sat, însă aceasta nu este nici pe departe o soluție de drum lung.

ABADL şi DSP, muştruluite de Liviu Dragnea

Vicepremierul Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a prezidat vineri, la Constanţa, Comandamentul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, declarând că judeţul nostru este lovit în fiecare an, din păcate, de fenomene extreme. În cadrul şedinţei, chiar dacă a apreciat modul în care s-a acţionat şi a felicitat Prefectura pentru colaborarea cu fiecare instituţie în parte, Dragnea a atras atenţia Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) că ar trebui să intervină mai prompt pe toate sectoarele de plajă care au fost afectate de inundaţii, în special pe tronsonul dintre Eforie Nord şi Eforie Sud. În plus, a precizat că operatorii de plajă ar trebui să aibă mai multe obligaţii: ar trebui ca pe sectoarele pe care le administrează să intervină pentru remedierea efectelor intemperiilor care au afectat plajele. Nici Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a scăpat de critici. Dragnea le-a spus reprezentanţilor DSP să nu aştepte să fie sunaţi de primari care să reclame eventuale probleme ale calităţii apei. „Faceţi parte din acest Comandament. Acolo unde ştiţi că sunt probleme acţionaţi, mergeţi, verificaţi. Nu aşteptaţi să vi se solicite ajutorul. E valabil pentru toate instituţiile implicate. Poate ar trebui ca poliţiştii şi pompierii să dea o mână de ajutor colegilor de la ABADL. Prioritare sunt viaţa oamenilor şi siguranţa lor. Din fericire, nu au fost probleme grave, însă vă rog să vă ocupaţi acum de familiile ale căror case au fost afectate“, a declarat Dragnea.