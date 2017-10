Parteneriat între BC Athletic și CSȘ 1 Constanța

Echipa de baschet masculin CSȘ 1 Constanța, care evoluează la categoria sub 16 ani, a anunțat că pentru acest sezon a încheiat un parteneriat cu Baschet Club Athletic Constanța, unul dintre cluburile de elită ale baschetului constănțean la ora actuală și singurul care ne reprezintă în Liga 1 masculină. Cele două cluburi consideră că acest parteneriat va fi un pas înainte în direcția dezvoltării baschetului la nivel zonal și, nu în ultimul rând, va aduce un plus de experiență pentru tinerii jucători de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 Constanța.

Astfel, CSȘ 1 U-16 se alătură proiectului „Baschet Made in Constanta”, demarat de Baschet Club Athletic Constanța în urmă cu un an, un proiect ambițios ce are ca scop descoperirea, creșterea și promovarea jucătorilor locali de baschet. În cadrul parteneriatului, aportul Baschet Club Athletic Constanța va fi și unul de natură logistică, însă cel mai important va fi că băieții vor putea beneficia de experiența de 10 ani și de talentul antrenorilor acestui club, care se vor alătura pe banca tehnică actualului antrenor, George Mircioi. CSȘ 1 și Baschet Club Athletic își doresc ca viitoarea colaborare să fie de bun augur pentru ambele părți și speră ca rezultatele efortului comun să apară în curând.

Campionatul 2017-2018 va debuta pe 27 octombrie și se anunță destul de dificil pentru constănțeni, având în vedere că echipa CSȘ 1 Athletic va evolua în premieră la categoria U-16. Constănțenii au fost repartizați în grupa a 8-a, alături de ACS Mc Ball Mangalia, CSM Steaua 2 București, CSM Steaua 1 București și CS Phoenix Constanța. Din lotul echipei CSȘ 1 Athletic fac parte Vlad Nica, Mihai Davide, Vlad Munteanu, Răzvan Niculae, Rareș Voivozeanu, Georgică Nicolau, Rareș Iordache, Adrian Mocanu, Radu Trentea, Victor Măndescu, Armand Ibraim, Radu Popa, Alexandru Buzatu, Răzvan Bedreag, Alexandru Manu și Andrei Găbureanu.

Citește și:

BC Athletic și-a prezentat lotul pentru sezonul următor

Baschetbaliștii de la Athletic sunt „Gladiatorii din Tomis“

BC Athletic Constanța și-a aflat adversarii din viitorul sezon

BC Athletic Constanța și-a prezentat cele trei noi achiziții