BC Athletic Constanța și-a prezentat cele trei noi achiziții

Baschet Club Athletic Constanța, singura echipă de baschet seniori din județul Constanța, și-a reluat pregătirile pentru ediția viitoare din Liga 1 la baschet masculin. Campionatul 2017-2018 va debuta în prima jumătate a lunii octombrie, însă Federația Română de Baschet nu a anunțat încă data primei etape și nici componența seriilor.

Formația antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici se va afla la a doua participare în eșalonul secund al baschetului românesc, iar obiectivul va fi unul mai ambițios decât anul trecut, când Athletic a debutat în competițiile naționale de seniori. Clubul constănțean a organizat vineri prima conferință de presă din această toamnă, pentru a anunța obiectivele pentru noul sezon și trei jucători transferați pentru campionatul viitor.

„Sezonul 2016-2017 a fost unul plin de evenimente pentru Baschet Club Athletic. Echipa noastră, nou intrată în Liga 1, a umplut Sala Sporturilor la fiecare meci și a ajuns până la turneul final cu echipa de U-18. De asemenea, a dat tonul la evenimente majore pentru comunitate și pentru publicul constănțean. Ne dorim ca nici în sezonul 2017-2018 să nu ne lăsăm mai prejos. Staff-ul tehnic promite baschet de calitate, meciuri tensionate și foarte mult entertainment”, a anunțat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic.

„Nucleul important a rămas comparativ cu anul trecut, respectiv opt copii de perspectivă și trei jucători cu experiență, Mihai, Trandafir și Liță. Cu cei trei nou-veniți, eu zic că avem un lot competitiv pentru sezonul viitor, în care ne-am propus calificarea la turneul semifinal, dar cel mai important va fi să practicăm un baschet de calitate și să aducem lumea la Sala Sporturilor. Sunt convins că partea de entertainment va fi mai frumoasă și mai diversă decât anul trecut. Cred că publicul constănțean, în sezonul următor, va avea un spectacol real de văzut în fiecare săptămână. Liga Națională? Noi visăm la promovare încă de când am demarat acest proiect al nostru. Este un proiect pe trei ani, începem acum al doilea an și nu ne abatem de la ce ne-am propus. Repet ce am mai spus și altădată: cel mai important pentru noi este să practicăm un baschet frumos, copiii constănțeni să fie oameni de bază în echipa noastră și în campionatul viitor, apoi, eventual, să atacăm promovarea cu un nucleu de bază alcătuit din constănțeni. Evident, trebuie să aducem și întăriri, pentru că aceasta este situația”, a adăugat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

ATHLETIC A PĂSTRAT NUCLEUL ECHIPEI DIN SEZONUL TRECUT

Comparativ cu anul trecut, din lot nu mai fac parte veteranul Șenai Isleam, retras din activitate, și cinci jucători care au devenit seniori, dar sunt în clasa a 12-a și vor să se concentreze la alte cariere. Este vorba despre Gavrilă, Coman, Dumitrescu, Vidreanu și Grigore. „Cei de perspectivă au rămas la echipă”, ne-a asigurat Olteanu.

„Am venit la Constanța pentru că îl cunosc pe antrenor (n.r. - Alexandru Olteanu) și pentru am vrut să joc din nou în România. Îmi doresc să devin liderul echipei, pentru că majoritatea colegilor sunt cu cel puțin zece ani mai tineri decât mine. Am experiență multă și îmi voi pune talentul în slujba echipei”, a spus americanul Jeremi Booth. Va împlini 30 de ani pe 30 septembrie, are 1,96 m înălțime și evoluează pe postul de extremă. Booth este cunoscut publicului constănțean din sezonul 2012-2013, când a jucat la BC Farul Constanța alături de Alexandru Olteanu și Adrian Trandafir. În ultimii doi ani a evoluat în Nationale 2 (liga a 4-a franceză), la Calais Basket, reușind în medie 15 puncte, 3,1 recuperări, 2,5 pase decisive și 2,3 intercepții.

„Mă bucur să îmi pot continua cariera la Athletic. Am încredere în acest proiect al baschetului constănțean și cred că vom face o treabă bună împreună”, a afirmat Andrei Șerban (21 de ani, 2,05 m, pivot). A făcut junioratul la Universitatea BT Cluj, iar în sezonul trecut a jucat la CS Universitatea Cluj (Liga 1).

„Mi-am dorit mult să mă întorc la Athletic, să continuăm împreună acest proiect. Am crescut aici, îi cunosc pe majoritatea băieților, am încredere în acest lot și sunt sigur că vom face o figură foarte frumoasă. Așteptăm la sală cât mai mulți spectatori ca să ne susțină, pentru că nu vor fi dezamăgiți”, a declarat Bogdan Călin (22 de ani, 1,87 m, extremă). Este din Cernavodă, s-a format la BC Athletic Constanța și a fost component al BC Farul în perioada 2012-2014. A fost reactivat după o pauză de doi ani.

„Așteptăm și mai mulți fani la sală ca să ne vadă la meciuri, pentru că le vom oferi și ceva în plus față de anul trecut. Avem un lot mai puternic, meciurile vor fi mult mai tari, mai competitive, echipa este pe o pantă ascendentă. Sunt sigur că vom termina mai sus decât anul trecut. Obiectivul este accederea la turneul semifinal, unde, de ce nu, să ne batem pentru a ajunge la turneul final”, a precizat căpitanul echipei, Vlad Mihai.