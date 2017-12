Donald Trump l-a supărat și pe Elton John

Cântăreţul britanic Elton John a semnalat oficial că nu vrea ca piesele sale să fie asociate cu numele controversatului politician american Donald Trump, alăturându-se astfel unor artişti precum Adele, Neil Young sau Steve Tyler, care au denunţat utilizarea muzicii lor de către candidatul la preşedinţia SUA.

În cadrul mitingurilor electorale, Donald Trump a folosit hituri ale cântăreţului britanic precum ”Rocket Man” şi ”Tiny Dancer”, pentru a atrage simpatia alegătorilor. Elton John s-a distanţat însă de Trump, anunţând că nu este de acord cu utilizarea cântecelor sale în campania de susţinere a controversatului politician republican. Elton John, care şi-a declarat public homosexualitatea, este nemulţumit de asocierea numelui său cu cel al lui Donald Trump, care a afirmat că nu susţine căsătoriile gay şi că, dacă va deveni preşedintele SUA, are în vedere numirea unor judecători ai instanţei supreme care să anuleze legislaţia ce permite căsătoriile între persoane de acelaşi sex. ”Nu a existat nicio cerere oficială pentru a utiliza muzica lui Elton John de către Donald Trump. În caz că piesele au fost folosite în campanie, acest fapt n-ar trebui văzut ca un gir al lui Elton John pentru Donald Trump”, a transmis agentul de publicitate al lui Elton John, conform contactmusic.com. Declaraţia intervine după cea a cântăreţei Adele, care l-a criticat pe Donald Trump pentru că a folosit piesele ”Rolling in the Deep” şi ”Skyfall” în cadrul reuniunilor electorale. ”Adele nu şi-a dat acordul pentru utilizarea cântecelor sale la mitingurile politice”, a declarat un purtător de cuvânt al artistei britanice.

Magnatul şi starul TV Donald Trump a stârnit o serie de controverse prin declaraţii ultraconservatoare făcute în campania pentru desemnarea candidatului republican la preşedinţia SUA. Însă, deşi sondajele îl indicau drept favorit, Trump s-a clasat pe locul al doilea în scrutinul republican desfăşurat recent în statul Iowa.

