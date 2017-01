Adele, înfuriată de Donald Trump

Donald Trump, aflat în campanie electorală pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidențiale din SUA, pare să o admire pe cântăreața britanică Adele atât de mult încât în cadrul adunărilor de susținere a miliardarului american se poate auzi mereu piesa ”Rolling in the Deep”. Acest aspect a înfuriat-o însă pe artistă. Luni, în prima zi a maratonului alegerilor primare americane, Adele s-a delimitat de Donald Trump, fără să îl numească însă. ”Adele nu și-a dat acordul pentru folosirea cântecelor sale la adunările politice”, a scris, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al artistei. S-ar părea că Donald Trump a fost impresionat de faptul că Adele a ajuns cel mai rapid la un miliard de vizualizări pe YouTube, cu piesa ”Hello”, și s-a gândit că vedeta britanică îi va spori și lui numărul susținătorilor.

Clasa politică americană, îndeosebi dreapta, a fost criticată adesea pentru că recurge la piese muzicale de renume, la adunările sale, fără consimțământul artiștilor vizați. Anterior, în cursa pentru învestitura republicană, Donald Trump a recurs la ”Rockin' in the Free World” a lui Neil Young și la ”It's the World As We Know It" a grupului REM, declanșând indignarea acestor artiști care nu vor să fie asociați cu campania miliardarului.