SSC Farul a transferat un atacant de origine gambiană

19:55:31 / 19 Aprilie 2018

Voi spune eu adevarul acum

Tu crezi ca daca intri pe toate ziarele si ne jignesti pe toti cei care iubim Farul vei rezolva ceva ? Nu o sa rezolvi nimic . Intri sub mai multe denumiri . Tu injuri tu raspunzi singur tot persoanei tale. Pui numele unor oameni care nici macar nu lasa mesaje aici. Si asta ca sa vada toata lumea . La noi in galerie sunt foarte multi oameni cu sange de alta nationalitate pentru ca asa este in Constanta si nu vad ce problema este daca George ar fi tigan asa cum spui tu. Asta inseamna sa fi om. Acceptal alaturi de tine si pe cel care poate are alt sange decat cel romanesc ori alta culoare de piele.La noi tot ce conteaza este iubirea pentru Farul Constanta . Daca esti rasist se vede prin felul in care jignesti suporterii Farului.