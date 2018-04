Meci egal între SSC Farul şi Progresul Spartac, Axiopolis a câştigat la scor

13:46:35 / 15 Aprilie 2018

Nu aveti valoare de divizia B !

JALNICI !!! Daca nici in C nu reusesti sa te impui, ce pretentii sa ai de " promovari succesive " ? ? ? Succesive doar in capul PO.PONARULUI grigoras-fa.talau de oras !!! Pacat de acest oras , cazut in mainile MAFIEI ! Nu e in stare sa aiba un stadion, o echipa de fotbal ! Lumea ar veni la stadion, ar fi emulatie. Dar ce sa vezi ? Niste epave de jucatori, " antrenate " de un PO.PONAR ? Cu UN MILION DE EURO se putea face usor o echipa care sa atace promovarea in A, nu in B ! Orasul Constanta, publicul merita o echipa in prima divizie !