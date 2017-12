Succes important pentru CSU Neptun

CSU Neptun Constanța, echipă pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie, a confirmat creșterea de formă din ultima perioadă, impunându-se duminică, pe teren propriu, scor 28-24 (13-14), în confruntarea cu HC Activ CSO Plopeni, din etapa a 7-a a Diviziei A la handbal feminin. Constănțencele au avut însă mari probleme în prima repriză, când oaspetele s-au aflat în permanență în avantaj pe tabela de marcaj, distanțându-se chiar și la trei goluri, 9-6. La reluare, gruparea de pe litoral a preluat pentru prima oară conducerea, 15-14, și a ridicat nivelul jocului, dominând cu autoritate. Drept urmare, finalul a fost unul liniștit, CSU Neptun ducându-se la șase lungimi în fața adversarei. Au marcat pentru CSU Neptun: Căldare 9 goluri, Ciucanu 7g, Pintilie 6g, Birton 2g, Filip 2g și Bari 2g.

„Este o victorie frumoasă și ne bucurăm, chiar dacă am obținut-o destul de greu. Le felicit pe fete pentru că au crezut până la final în șansa lor de a câștiga acest meci. Este important că am obținut primul succes din seria de trei partide rămase din acest an pe care ne-am propus să le câștigăm, pentru a intra în obiectiv. Jocul a început să se lege, dar mai avem de eliminat multe greșeli”, a spus antrenorul Ionuț Pușcașu. „Am avut ceva emoții la început, dar ne-am dorit foarte mult această victorie, mai ales că am muncit din greu la antrenamente. Ne dorim să câștigăm și cele două partide rămase de disputat în acest an”, a adăugat interul Bianca Căldare.

Celelalte rezultate ale etapei: CNOT Iași - Știința Bacău 24-29, HCF Piatra Neamț - CSM București II 29-28, ACS Șc. 181 SSP București - HM Buzău 33-40, CSU Târgoviște - CSU Știința București 29-33, Rapid Usl Metrou București - Dinamo București 26-18. Meciul ACS Spartac București - SCM Pitești se joacă duminică după-amiază.

Clasament: 1. Rapid Usl Metrou București 21p (7j, 273-147), 2. Dinamo București 15p (6j, 199-132), 3. HM Buzău 15p (6j, 225-183), 4. SCM Pitești 13p (6j, 194-163), 5. CSM București II 12p (6j, 174-136), 6. CSU Știința București 12p (6j, 172-149), 7. HC Activ CSO Plopeni 9p (7j, 194-195), 8. HCF Piatra Neamț 9p (7j, 201-225), 9. CSU NEPTUN 9p (7j, 166-211), 10. ACS Șc. 181 SSP București 6p (6j, 175-216), 11. CS Știința Bacău 7p (7j, 172-190), 12. CNOT Iași 0p (2j, 54-67), 13. ACS Spartac București 0p (6j, 128-207), 14. CSU Târgoviște 0p (7j, 168-273).

​

Citeşte şi:

CSU Neptun țintește al treilea succes din acest sezon

CSU Neptun, învinsă pe final de meci

Misiune dificilă pentru CSU Neptun în Capitală