CSU Neptun țintește al treilea succes din acest sezon

Cu doar două victorii înregistrate în acest debut de sezon al Diviziei A la handbal feminin, CSU Neptun se află în partea inferioară a clasamentului, însă echipa pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie are șansa de a urca la mijlocul ierarhiei în cazul unei victorii în partida cu HC Activ CSO Plopeni, programată duminică, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor din Constanța, în etapa a 7-a. Întâlnirea se anunță una extrem de echilibrată, dar constănțencele speră să demonstreze că se află pe un trend ascendent și să obțină cele trei puncte. „Va fi un meci dificil, chiar dacă Plopeni a început campionatul mai slab. Adversarele și-au revenit și au obținut trei victorii, astfel că vom avea o misiune grea. Întâlnim o echipă tânără, ca și a noastră, și ne dorim foarte mult să luăm cele trei puncte. Trebuie să ne revenim după dușul rece din etapa trecută, când am fi putut câștiga cu CSM București, dar am cedat pe final. Îmi dă speranțe faptul că le-am simțit pe fete foarte motivate și dornice să obțină un succes duminică”, a declarat Ionuț Pușcașu.

Celelalte meciuri ale etapei: CNOT Iași - Știința Bacău, HCF Piatra Neamț - CSM București II, ACS Șc. 181 SSP București - HM Buzău, CSU Târgoviște - CSU Știința București, Rapid Usl Metrou București - Dinamo București, ACS Spartac București - SCM Pitești.

Clasament: 1. Rapid Usl Metrou București 18p (6j, 247-129), 2. Dinamo București 15p (5j, 181-106), 3. SCM Pitești 13p (6j, 194-163), 4. CSM București II 12p (5j, 146-107), 5. HM Buzău 12p (5j, 185-150), 6. CSU Știința București 9p (5j, 139-120), 7. HC Activ CSO Plopeni 9p (6j, 170-167), 8. HCF Piatra Neamț 6p (6j, 172-197), 9. ACS Șc. 181 SSP București 6p (5j, 142-176), 10. CSU NEPTUN 6p (6j, 138-187), 11. CS Știința Bacău 4p (6j, 143-166), 12. CNOT Iași 1p (1j), 13. ACS Spartac București 0p (6j, 128-207), 14. CSU Târgoviște 0p (6j, 139-240).

