CSU Neptun, învinsă pe final de meci

Cu moralul ridicat după ce a obținut un succes important în runda precedentă, CSU Neptun a fost aproape de o surpriză în fieful uneia dintre fruntașele clasamentului Seriei A din Divizia A la handbal feminin, CSM II București, dar a pierdut pe final, scor 31-24, întâlnirea disputată duminică, în etapa a 6-a. Partida a fost sub semnul echilibrului, cele două formații succedându-se la conducere pe tabela de marcaj, însă echipa pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie a intrat în avantaj la cabine, 13-12. La reluare, constănțencele au continuat să dea o replică foarte bună, iar, în min. 47, aveau un avans minim, 21-20. Finalul a fost însă dezastruos, cu numeroase erori atât în atac, cât și în apărare, iar bucureștencele s-au impus clar. „Am jucat foarte bine timp de 50 de minute, apoi s-au făcut prea multe greșeli. A fost un meci pe care, cu puțină atenție, am fi putut să-l câștigăm. Rămânem cu prestația din cele 50 de minute și cu faptul că am avut în teren trei junioare provenite de la CSȘ 1, Marcela Negoiță, Claudia Condurache, ambele în vârstă de 16 ani, și Anca Moroianu, în vârstă de 17 ani, care au jucat bine, cu încredere și tupeu, astfel că sunt semne bune pentru viitor”, a spus Ionuț Pușcașu. Pentru CSU Neptun au marcat: Căldare 9g, Birton 6g, Pintilie 4g, Ciucanu 3g, Filip 1g, Negoiță 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo București - CSU Tîrgoviște 40-21, SCM Pitești - ACS Șc. 181 SSP București 43-31, HM Buzău - Rapid Usl Metrou București 25-42, CSU Știința București - HCF Piatra Neamț 23-26, CS Știința Bacău - ACS Spartac București 24-21. Meciul HC Activ CSO Plopeni - CNOT Iași a fost amânat.

Clasament: 1. Rapid Usl Metrou București 18p (6j, 247-129), 2. Dinamo București 15p (5j, 181-106), 3. SCM Pitești 13p (6j, 194-163), 4. CSM București II 12p (5j, 146-107), 5. HM Buzău 12p (5j, 185-150), 6. CSU Știința București 9p (5j, 139-120), 7. HC Activ CSO Plopeni 9p (6j, 170-167), 8. HCF Piatra Neamț 6p (6j, 172-197), 9. ACS Șc. 181 SSP București 6p (5j, 142-176), 10. CSU NEPTUN 6p (6j, 138-187), 11. CS Știința Bacău 4p (6j, 143-166), 12. CNOT Iași 0p (0j), 13. ACS Spartac București 0p (6j, 128-207), 14. CSU Târgoviște 0p (6j, 139-240).

