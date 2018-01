Victorie netă pentru BC Athletic

A fost o dublă victorie a baschetului constănțean în disputa cu cel ploieștean în acest weekend! După succesul obținut sâmbătă de echipa feminină Phoenix Constanța, 86-52 în deplasare cu CSM-CSȘ Ploiești, tot în Liga 1, dar la masculin, Baschet Club Athletic Constanța a învins-o duminică pe CSM Ploiești, în Sala Sporturilor din Constanța, în aceeași etapă inaugurală a turneului semifinal. După un meci extrem de disputat în prima repriză, formația pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici a făcut diferența după pauză, determinându-i pe antrenorii prahoveni să mizeze doar pe juniori în ultimele 7-8 minute ale întâlnirii! Scorul final a fost 93-67 (45-44) pentru Athletic, rezultatele parțiale pe sferturi fiind 22-17, 23-27, 22-11 și 26-12.

Punctele echipei constănțene au fost realizate de Jeremi Booth 25 (3x3), Alexandru Deconescu 23 (1x3), Andrei Oprean 15 (4x3), Vladimir Mihai 15 (5x3!!!), Bogdan Călin 6, Adrian Trandafir 3 (1x3), Alexandru Liță 3, Marius Bursuc 2, Alexandru Unitu 1. Au mai jucat: Sergiu Ursu, Cătălin Miloș, Andrei Bercea.

„Ploieștiul a jucat foarte bine în prima repriză, a marcat foarte bine de afară, iar de Burlacu știam că își va da punctele, el are o medie de 30 de puncte în Liga 1. Blidaru a jucat și el foarte bine în prima repriză, a contribuit cu aruncări de trei puncte. După pauză au început să rateze foarte mult și acolo s-a făcut diferența. Mă bucur că publicul a fost numeros și în momentele din sfertul al treilea când nu ne regăseam spectatorii ne-au dat aripi. De joc nu sunt mulțumit în totalitate, dar în repriza doua am mărit puțin intensitatea în apărare și ne-am desprins. De asemenea, noi am stat mai bine decât Ploieștiul și la jucătorii sub 21 de ani”, a spus antrenorul principal al Athleticului, Alexandru Olteanu.

„Din păcate, am prins o zi mai proastă astăzi, la Constanța. A fost un meci de uzură, care practic s-a încheiat pe la jumătatea sfertului 4. De aceea i-am și lăsat pe cei tineri să se exprime mai mult pe teren în ultima parte a jocului. Este însă timp destul să remediem ceea ce nu a mers bine, cred că a fost un accident această înfrângere. Va fi o luptă foarte strînsă pentru promovare, cred că liga a doua este cea mai tare din ultimii trei ani și drumul este lung”, a spus Cătălin Burlacu, antrenor-jucător la CSM Ploiești, care a înscris 26 de puncte (4x3) duminică, bine secondat de un jucător crescut la Constanța, Adrian Tudor (Blidaru), cu 18p (3x3).

Celelalte meciuri din prima etapă: CSM Sighetu Marmației - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București (luni, ora 11.00); CSM Mediaș - CSU Știința București (luni, ora 16.30). Meciul CSO Voluntari - CS Cuza Sport Brăila a fost amânat pentru data de 28 februarie, ora 14.00.

