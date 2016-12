Final de festival cu Cântece din Beuren

Timp de 13 seri, începând din cea de-a 25-a zi a lui Brumărel până în cea de-a 29 zi a lunii noiembrie, constănțenii au petrecut momente unice în compania muzelor Eutherpe și Terpsichore, în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Sărbătoarea organizată de Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski” a debutat cu cea mai bună operetă a stagiunii 2014-2015, „O noapte la Veneția”, de Johann Strauss-fiul, și s-a încheiat, duminică seară, cu una dintre cele mai spectaculoase lucrări vocal-simfonice, cantata profană pentru soliști vocali, cor de copii, cor mixt și orhestră, „Carmina Burana”, de Carl Orff. Faimoasele cântece în limba latină, datând de la sfârșitul secolului al XIII-lea, și descoperite în manuscris într-o mănăstire benedictină din Beuren, au răsunat în sala Teatrului „Oleg Danovski”, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei.

DIRIJORUL RADU CIOREI: „S-AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CÂND AM CÂNTAT ÎN „CARMINA BURANA”, ÎN CORUL DE COPII” Orchestra simfonică și corul TNOB pregătit de Adrian Stanache, precum și corul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, dirijat de Sebastian Pascale, împreună cu baritonul Iordache Basalic, soprana Ana-Maria Mirescu din București și tenorul constănțean Doru Iftene au transpus publicul în atmosfera secolului al XIII-lea. Pentru maestrul Radu Ciorei, „Carmina Burana” a constituit prilej de plăcute aduceri-aminte. „Pentru mine, a fost o seară deosebită pentru că s-au împlinit 50 de ani de când am cântat în „Carmina Burana”, în corul de copii al Liceului de muzică din Cluj, cu Filarmonica din Cluj. Dirijor: Mircea Basarab, cel mai mare dirijor din România de atunci. De aceea, în această seară (n. r. - duminică) am simțit o emoție specială”, a spus la finalul concertului, maestrul Radu Ciorei.

Oferta culturală propusă de Teatrul „Oleg Danovski” pe parcursul celor 13 seri de festival a fost generoasă: de la spectacole de operă, operetă și balet până la concerte simfonice și spectacole de divertisment. Și copiii au avut parte de întâlniri cu muzica și dansul, o zi fiindu-le rezervată lor: ziua în care „S-au furat poveștile”, de... două ori. Un singur spectacol a fost anulat de pe agenda festivalului, „Traviata”, de Verdi, deoarece era programat pe 1 noiembrie, zi de doliu național, ca urmare a incendiului devastator din clubul bucureștean „Colectiv”.

