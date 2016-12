Maestrul Vasile Moldoveanu, ovaţionat pe scena natală

A căzut cortina și peste cea de-a doua seară a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, ediţia a 41-a. Joi a fost o seară a emoțiilor copleșitoare și a bucuriei. Tenorul Vasile Moldoveanu, ovaționat pe marile scene ale lumii, a revenit acasă, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, după aproape șase decenii de absență. A fost primit cu ropote de aplauze, cu ovații. „Avem în mijlocul nostru un maestru, care a încântat generații întregi de spectatori de pe patru continente și care a plecat de aici, din orașul Constanța, și s-a reîntors, după șase decenii, deoarece și-a dorit să-și revadă locurile natale, să-și revadă prietenii și scena pe care a început să cânte, pe care a pășit prima oară în lumea fabuloasă a muzicii de operă. Cuvintele sunt de prisos. Noi ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru pe acest mare interpret al liricii mondiale”, a spus, în deschiderea evenimentului, directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu. Aceasta i-a oferit maestrului Moldoveanu un cadou muzical, „Fermecătoarea operetă”. Recitalul a avut în prim-plan trei soprane, Doina Scripcaru, Mediana Vlad şi Patricia Seymour, acompaniate de pianista Gonul Aptula din București. Acestea au încântat publicul cu arii din nemuritoare spectacole de operetă, precum: „Contesa Maritza” și „Silvia”, de Emmerich Kalman, „Leonard”, de Florin Comișel, „Țara surâsului” și „Giuditta”, de Franz Lehar, „Liliacul”, de Johann Strauss-fiul.

După recital, tenorul a urcat pe scenă. Publicul s-a ridicat în picioare și a aplaudat minute în șir. Pe fundal au fost proiectate imagini de arhivă cu artistul, dar și din timpul vizitei sale la Constanța. Imaginile au fost însoțite de sunet din fonotecă, publicul ascultându-l pe maestru interpretând aria lui Calaf, „Nessun dorma”, din opera pucciniană „Turandot”, și aria ducelui de Mantua - „La donna e mobile” - din „Rigoletto”, de Verdi.

„ÎN ROMÂNIA SE POT VEDEA SPECTACOLE, SE POT ASCULTA CONCERTE DE MARE CLASĂ, PE CARE NU LE ÎNTÂLNEȘTI ORICÂND ȘI ORIUNDE” Pe scenă, Vasile Moldoveanu a mărturisit că dorința cea mai arzătoare a sa este ca și artiștii din România să trăiască în demnitate, „așa cum și eu am trăit în alte locuri ale lumii”. „În România se pot vedea spectacole, se pot asculta concerte de mare clasă, pe care nu le întâlnești oricând și oriunde. Îmi doresc ca aceste porți spre lumină, spre dragoste, spre muzică să se deschidă și mai larg în țara noastră”, a spus Vasile Moldoveanu.

„În Constanța avem niște bijuterii extraordinare, care trebuie păstrate, exploatate, cum e Cazinoul. Eu vin dintr-un oraș unde avem un cazino (n.r. - artistul trăiește la Monte Carlo). E foarte frumos, însă acest cazino nu are nici pe departe majestatea, așezarea Cazinoului din Constanța. Și este exploatat la maximum. Am mari speranțe în ceea ce privește evoluția, arta în general, deoarece publicul român este atât de călduros, de binevoitor”, a mai spus tenorul român cu cea mai intensă activitate pe scena Metropolitan Opera din New York (105 spectacole).

Artistul a primit un premiu de excelenţă din partea TNOB, pentru grandioasa activitate. „Vă mulţumesc din suflet şi sper să ne revedem", a spus, emoționat, maestrul. A fost aplaudat minute întregi în picioare, ovaționat și a primit trandafiri albi şi roşii. O parte dintre flori le-a aruncat în sală, către public.