„Anotimpurile” lui Vivaldi, o surpriză pentru constănțeni

Dirijorul Gabriel Voicu din Germania și violonistul Sebastian Tegzeșiu din Elveția au fost capete de afiș ale concertului simfonic inclus, vineri seară, în programul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Seara a început cu o surpriză pentru spectatori - o modificare în repertoriul serii, surprinsă doar în programul de sală. Astfel, concertul s-a deschis cu frumoasele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi, care au înlocuit Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski. Solist al „Anotimpurilor” a fost tânărul violonist Sebastian Tegzeșiu, căruia i-a revenit și conducerea muzicală a acestui ciclu de concerte.

„Este frumoasă revenirea acasă, ca întotdeauna. E plăcut să fii înconjurat de cei dragi, de cunoscuți. Sper ca surpriza din programul acestei seri să fi fost binevenită, sper să ne fi bucurat cu toții de muzica lui Vivaldi. Să fii doar tu, ca solist, și orchestra pe scenă presupune o responsabilitate în plus. Este și solicitant, deoarece trebuie să fii concentrat asupra cântatului și trebuie să fii, în același timp, alături de orchestră. Consider că această seară (n.r - seara de vineri) a fost un succes, că am colaborat și ne-am simțit foarte bine”, a spus Sebastian Tegzeșiu.

„AUSTRIAC” PENTRU ȘAPTE LUNI La sfârșitul lui noiembrie, tânărul violonist de 31 de ani se va muta temporar, pentru șapte luni, în Austria, ca prim concertmaestru al orchestrei simfonice din Klagenfurt. „Este frumos să fii muzician și să cânți pe alte scene, să ai contact cu diferite săli, cu public diferit”, a mai spus Sebastian Tegzeșiu. Din luna martie, el va relua și recitalurile cu Daimones Piano Trio, pe scenele elvețiene.

În cea de-a doua parte a concertului, publicul meloman s-a delectat cu Simfonia nr. 2 în Do major, op. 61, de Robert Schumann și cu uvertura „Tragica”, de Johannes Brahms, sub conducerea muzicală a dirijorului Gabriel Voicu.

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului continuă sâmbătă, de la ora 18.30, cu baletul „Giselle”, de Adolphe Adam și duminică, de la aceeași oră, cu concertul pop-rock simfonic „A Whole New World”, sub bagheta tânărului dirijor Ionuț Pascu.

