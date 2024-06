Fabrica de ciment din Medgidia, amendată de Garda de Mediu Constanța

Urmare a incendiului produs in data de 03 iunie in incinta fabricii de ciment din Medgidia si a verificarilor realizate de Garda de Mediu Constanța, s-au aplicat doua amenzi in valoare totala de 165.000 lei, in baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale si a Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

"Operatorul economic nu a respectat in totalitate conditiile din autorizatia integrata de mediu, si anume: nu a notificat producerea incendiului si nu a transmis raportul de informare in cazul poluarii accidentale; nu a asigurat siguranta instalatiilor si echipamentelor pentru prevenirea incendiului; nu a respectat procedurile si obligatiile referitoare la manipularea si depozitarea anvelopelor uzate, receptionate in scopul valorificarii prin coincinerare in procesul de fabricare a cimentului", precizează Garda de Mediu Constanța.

Au ars cca.150 tone deseuri - anvelope uzate, producandu-se degajari mari de fum si emisii poluante in atmosfera.

ISU Dobrogea a emis mesaj RO-ALERT pentru protectia populatiei din localitatile Poarta Alba si Castelu, incendiul fiind lichidat in aproximativ doua ore.