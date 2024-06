Își merită aspiratoarele Dyson prețul? De ce sunt mai bune aspiratoare de pe piață?

Cu o colecție mai mult decât vastă de premii și distincții, este clar că Dyson este unul dintre cele mai importante branduri de curățenie casnică din lume. După ce James Dyson a lansat primul aspirator ciclonic în 1983, compania a continuat să creeze aparate de uz casnic excepționale.

Principalul motiv pentru care aspiratoarele Dyson sunt atât de scumpe este faptul că Dyson este primul brand care a creat un aspirator care utilizează sistemul cunoscut sub numele de tehnologie ciclonică pentru a separa praful din aer, fără a pierde puterea de aspirare în timp. În plus, prețurile ridicate ale brandului de aspiratoare Dyson sunt folosite pentru cercetarea și dezvoltarea produselor viitoare. Faptul de a fi în avangarda tehnologiei are un cost, iar acest lucru se reflectă în prețul de vânzare cu amănuntul al produselor sale.

Acestea fiind spuse, există mai mult decât un istoric lung de succes care să susțină prețul. În acest articol, vom face o imersiune profundă în istoria brandului în sine pentru a răspunde la întrebarea adesea repetată: își merită aspiratoarele Dyson prețul?

Scurtă istorie a lui Dyson

Ideea genială a lui James Dyson a început în 1978. După ce s-a simțit frustrat de scăderea performanțelor aspiratorului său în timp, a descoperit că sacul se înfundă cu praf, ceea ce duce la o pierdere de aspirare. Cinci ani și 5.127 de prototipuri mai târziu, Dyson a inventat primul aspirator fără sac din lume.

Cunoscut sub numele de G-Force, primul aspirator al lui James Dyson a fost vândut pentru prima dată în Japonia și a devenit rapid un simbol al statutului datorită performanțelor sale impresionante. De asemenea, a câștigat premiul Japan International Design Fair. Acest lucru arată cât de inovator și revoluționar a fost aspiratorul Dyson.

În urma succesului înregistrat de G-Force în Japonia, James și-a înființat propria companie, Dyson Ltd, în 1993. Atunci a fost produs un nou aspirator Dyson, numit DC01 (Dual Cyclone), conceput pentru a capta cele mai mici particule de praf. A fost primul aspirator care a menținut o aspirare de 100% în permanență.

Astăzi, Dyson a devenit o marcă pe care mulți consumatori o iubesc și o adoră, fiind prezentă în peste 65 de țări din întreaga lume. Condusă de ingineri și oameni de știință din Marea Britanie, Singapore și Malaezia, marca Dyson își propune să combine dinamica, tehnologia și microbiologia pentru a crea cele mai bune produse de consum disponibile pe piață.

De ce costă atât de mult un aspirator Dyson

Într-un interviu acordat Fortune, James Dyson, fondatorul mărcii Dyson, a declarat că „majoritatea profiturilor obținute sunt reinvestite în companie pentru a crea produse mai bune și mai inovatoare în viitor. Prin urmare, costurile ridicate de cercetare și dezvoltare sunt inevitabil transferate în prețul final al produselor lor. Acesta este, fără îndoială, prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a fi în fruntea tehnologică a sectorului”.

Pionierat în industria aspiratoarelor

Fiind brandul care a creat primul aspirator vertical care menține puterea de aspirare maximă 100% din timp, este clar că Dyson este pionierul în industria aspiratoarelor. Numai din acest motiv, prețul ridicat al aspiratoarelor și al altor produse ale sale merită și este mai mult decât justificat.Tehnologia sa patentată cu ciclon dublu este pur și simplu de neegalat.

De fapt, în urma succesului Dyson, alți producători importanți au început să creeze propriile aspiratoare ciclonice. În 1999, Dyson a dat în judecată Hoover pentru încălcarea brevetului. Se spunea că Hoover ar fi copiat modelele brevetate de Dyson pentru aspiratoarele sale fără sac Triple Vortex. Hoover a plătit 4 milioane de lire sterline daune producătorului britanic.

Tehnologie inovatoare

Potrivit lui Andrew Lee, șeful echipei de tehnologie de la Dyson Malaysia, Dyson continuă să creeze tehnologii noi și inovatoare pentru aspiratoarele sale și, în plus, pentru alte aparate de uz casnic din portofoliul său. De-a lungul anilor, aceleași caracteristici regăsite în produsele Dyson pot fi găsite în produsele concurenței, printre care se numără:

- Tehnologia ciclonică pentru captarea prafului, care nu suferă nicio pierdere a puterii de aspirare.

- Furtun flexibil la aspiratoarele verticale pentru curățarea ușoară a colțurilor.

- Ventilatoare fără palete cu un aspect unic și neconvențional.

- Aspiratoare verticale extrem de compacte și performante.

- Rezervoare transparente pentru a indica utilizatorilor când trebuie să golească conținutul.

Văzând succesul comercial al acestor caracteristici, mulți concurenți încearcă să imite produsele Dyson. Acest lucru arată cât de inovatoare este Dyson în dezvoltarea de noi produse. Pe scurt, prețul ridicat al produselor Dyson este investit în cercetare și dezvoltare, motiv pentru care aspiratoarele Dyson sunt atât de eficiente și distinctive.

Sunt produsele Dyson prea scumpe?

Având în vedere valoarea pe care o oferă, nu credem că sunt. Când vine vorba de aspiratoare, primești ceea ce plătești. Unele modele pot fi ieftine, dar nu tind să dureze mult timp în general. Cu aspiratoarele Dyson, puteți fi siguri că plătiți pentru cea mai bună calitate disponibilă pe piață.

Verdict final

În opinia noastră, un aspirator Dyson oferă una dintre cele mai bune experiențe de curățenie domestică de pe piață. Dacă doriți să vă echipați casa cu aparate excepțional de atractive și funcționale, aspiratoarele Dyson merită cu siguranță investiția.