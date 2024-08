Iubitorii de stand up paddle se reunesc în Vama Veche pentru a XI-a ediție a SunRace

Gândit ca un festival de o zi, SunRace va reuni pe 24 august, în Vama Veche, plaja Expirat, iubitori de stand up paddle, oameni cu experiență în vâslit, și amatori care vor să învețe să vâslească pe mare. Ajuns la a XI-a ediție evenimentul include curse atât pentru profesioniști și amatori, cât și pentru juniori și copii.

Stand up paddle-ul, sau pe scurt sup, este sportul nautic cu cea mai mare creștere din Europa, și de mai bine de 11 ani, SupAcademy sunt cei care reunesc la Marea Neagră paddleri care vor să își pună abilitățile la încercare, sau să învețe cum se vâslește într-o competiție pe mare. Dacă în primii ani au fost doar cursele long distance masculin și feminin, din 2023 s-au introdus și cursele tehnice, tocmai pentru ca evenimentul să se apropie cât mai mult de formatul celor din calendarul Association of Paddlesurf Professionals (APP).

Stand up paddle-ul este o activitate outdoor extrem de versatilă, practicându-se pe râuri, lacuri mări și oceane, iar prin SunRace, organizatorii (SupAcademy) își doresc să promoveze partea de surf a stand up paddle-ului.

La ediție din 2023, Marea Neagră i-a testat într-adevăr pe paddleri fiind o zi cu valuri mari și vânt, și s-a văzut clar, mai ales la catgoriile de amatori, că cei care practică și surfingul sunt mult mai relaxați pe valuri. Anul acesta marea pare a fi mai blândă, așa că pe 24 august sunt așteptați pe Plaja Expirat, din Vama Veche, toți cei care vor să vâslească doi km în cursa long distance. Pe lângă cursa destinată amatorilor, va mai exista o cursă long distance, șase km, pentru profesioniști, în care îi vom putea vedea evoluvând și pe o parte dintre românii care au participat la Campionatul Mondial de Stand Up Paddle – ICF din 2023 și 2024.

Pentru că SunRace este gândit ca un festival de o zi, pe lângă curse are și o zonă dedicată surfart, unde va expune Teofil Androne, un artist care se exprimă pe plăci de surf, o zonă pumptrack, atmosfera va fi întreținută de DJ Paul, iar la ora 19.00 vor concerta cei de la Zăgan, printre temele abordate de muzica lor fiind și cea a comuniunii omului cu natura.

„Cum SUP-ul este sportul nautic cu cea mai mare creștere la nivel european ne bucurăm că prin evenimentul SunRace promovăm această disciplină de mai bine de unsprezece ani. SUP-ul este foarte versatil și se poate practica pe mare, ocean, lac, râu, iar la Marea Neagră sunt condiții de sup surf. Ne dorim ca pe 24 august Plaja Expirat din Vama Veche să devină locul unde se reunesc cât mai mulți dintre practicanții de stand up paddle din România“, a declarat Tiberiu Balica, fondator SupAcademy.

Program SunRace Open

Sâmbătă, 24 august 2024

11:00 – preluarea numerelor de concurs și ultimele înscrieri

13:00 – Briefing (Ședință tehnică) Cursa Long Distance Amatori

13:15 – Start Cursă Long Distance Amatori (Masculin, Feminin)

14:00 - Briefing (Ședință tehnică) Cursa Tehnică - rezervată paddlerilor cu experiență

14:15 – Start Cursă Tehnică Masculin, Feminin, Juniori M, Juniori F,

15:30 – Start Long Distance Pro (Masculin, Feminin), Juniori (Masculin, Feminin)

17:30 – Festivitatea de premiere

19:00 – Concert Zăgan